美光財務長：2018年NAND快閃記憶體市場仍將「十分健康」

美光科技 (MU-US) 財務長 Ernie Maddock 在摩根大通 (JPM-US) 舉行的投資會議中指出，2018 年 NAND 快閃記憶體晶片的市場依舊非常健康。

這場投資論壇本週拉斯維加斯的消費電子展（Consumer Electronics Show）展會一起舉行，與其對談的是摩通分析師 Harlan Sur。

Sur 提到 NAND 快閃記憶體晶片價格的下滑，這是「市場特別關注的一個問題」。但 Maddock 認為無須擔心，說今年「整體產業供給量」的預期成長幅度是 40% 到 50%，很容易就被上升的需求吸收。

Maddock 說，「就整體供應量的水平來看，我們有信心會有足夠的需求來吸收。請記住，依循成本曲線而調降定價是健康的；這也是擴大市場的方式。我們將會更加深入更多的客戶端 SSD 市場，提高產品密度。」

Sur 向 Maddock 詢問了有關將與 NAND 快閃記憶體晶片製造的合作夥伴英特爾 (INTC-US) 在完成最新版本的 3D NAND 之後將分道揚鑣的消息。

Maddock 表示，該協議並沒有改變美光猶他州 NAND 晶圓廠的聯合使用方式。他把這個變化稱為「專注」，因為兩家公司將繼續在該工廠致力生產所謂 Optane 晶片，而兩者在其各自市場中的優先轉移意味著不得不採取分散的 NAND 技術路線圖。