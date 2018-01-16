【IPO追蹤】「賭王」之子何猷龍為股東 澳能建設申請上市

澳能建設擬主板上市 何猷龍持股「賭王」何鴻燊之子何猷龍任股東的澳門建築工程承建商及變電站建造商澳能建設，已向港交所遞交主板上市申請，公司保薦人為創陞融資。

澳能建設為澳門第5大承建商，主要從事提供鋼結構工程、土木工程建設與裝修及翻新工程，包括參與澳門多家酒店及度假村的鋼結構工程；高壓變電站建設及其系統安裝工程；設施管理、改造及維修工程及服務。新濠國際(00200-HK)旗下附屬亦為該公司5大客戶之一。去年6月2日，何猷龍曾經斥資1080萬元投資該公司，上市之前持有該公司29.4%股份，並為第二大股東。何猷龍旗下的新濠國際(00200-HK)前財務董事譚志偉，亦斥資約294萬元入股。

去年首8個月收益3.91億元(澳門元.下同)，盈利4024.4萬元；另外，2016年盈利6800.1萬元，按年下跌29.95%。

上市集資所得用於承接新項目時為發行履約保證金提供資金、設立倉庫來加強設備及物料的存儲設施、增聘員工及購置額外機械。

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