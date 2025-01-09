創控去年12月、全年營收雙創高 申請上市獲准

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-09 18:16

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創控 (6909-TW) 今 (9) 日公布去年 12 月營收 9,991 萬元，創下單月新高，年成長 64.28%，2024 年全年營收 4.96 億元，也締造歷史新高紀錄，年增 21.99%；創控 10 月一度因颱風影響出貨排程，均於年底前完成驗收，加上新產品開始出貨貢獻，帶動 12 月營收創單月歷史新高。

創控初次申請股票上市 IPO，已於今年 1 月 6 日獲證交所上市審議委員審議通過。

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以產品線來看，創控半導體製程控管與環境空氣監測兩大領域設備出貨同步成長，整體營收表現連 7 年創新高。以應用面來看，半導體製程控管約占 8 成、環境空氣監測約 2 成；以地區看，台灣、北美、日本等主要市場合計營收占比超過 7 成。