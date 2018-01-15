政府靠不住！英國政府最重要建築商Carillion破產 4.3萬員工恐失業

摘要：由於銀行拒絕繼續貸款，背負 15 億英鎊債務的英國第二大建築商 Carillion 申請破產清算。有人稱其過於雄心勃勃，承擔了太多風險高、利潤低的政府合約，還有人批評它自以為「太大而不能倒」。

血淋淋的事實證明，即使和政府關係再好，利益牽扯再緊密，一旦政府拒絕伸出援手，私營企業也可能無法躲開垮台的厄運。

英國政府最重要的供應商之一、擁有約 200 年曆史的建築和服務業巨頭 Carillion 就是一個典型的例子。

路透社報導稱，Carillion 周末與銀行和政府之間進行三方談判破裂，銀行拒絕繼續向該公司提供貸款，導致數百個大型項目前景存疑，該公司周一被迫宣布已向高等法院申請強制性破產清算。

英國政府之前也曾舉行一系列會議討論是否出手救助。工會和反對黨工黨認為，納稅人不應當救助要倒閉的公司。

Carillion 以承建醫院、學校、鐵路、監獄等公共項目為主，負責將近 900 所學校、5 萬個國防部家屬住宅，是英國規模第二大建築商。數千家小型企業承接着這家巨頭的工程合約。BBC 援引其中一個小公司負責人的話稱，如果 Carillion 倒下了，歸屬於他們的 8 萬英鎊合約款將成為泡影，公司可能就此關門倒閉。

公司在全球範圍內僱傭了大約 4.3 萬名員工，其中，英國本土約有 20000 人。破產意味著，這 4 萬多名員工將面臨極高的失業危險，他們的養老金也可能懸空。

議員 David Lidington 出面安撫稱：「所有雇員都應當繼續工作，你們的薪資將繼續發放。」

接下來的事情進展取決於法院指定的正式接管人。政府將提供必要的資金支持，以維持其已經開展的公共服務，普華永道將將負責監督。指定正式接管人將重新評估接手的 Carillion 項目，這一過程或將耗時數月之久。

為何淪落至此？

Carillion 在 2016 年曾創下 52 億英鎊的營收，去年 7 月市值逼近 10 億英鎊。

然而，由於合約延期代價高昂，新業務滑坡，公司去年上半年虧損超過 10 億英鎊。自 7 月開始，公司發布了一系列利潤預警，合約價值減計超 10 億英鎊，公司市值如今只剩 6100 萬英鎊。

目前，Carillion 背負着高達 15 億英鎊的沉重債務，包括 5.87 億英鎊的養老金缺口，其債權人有蘇格蘭皇家銀行、Santander UK、滙豐等。

BBC 稱，有人認為 Carillion 過於雄心勃勃，承擔了太多風險高、利潤低的合約。同時，公司在中東地區的合約款還面臨着延遲支付的風險。

英國記者、作家 Simon Jenkins 表示，Carillion 申請破產清算並不令他意外，這家公司過於龐大，過於依賴政府合約，都不像是一家私營企業了。很明顯，Carillion 和銀行家們此前都以為這公司「太大而不能倒」，就像是 2008 年金融危機之前的美國大銀行們一樣。

對沖基金大賺？

事實上，對沖基金等投機者從 2015 年起就悄悄盯上了 Carillion。當時，公司處於巔峰時期，股價衝上了歷史最高位。這正是布局空倉的好時機。

英國衛報稱，對沖基金和其他投機者們下注數十億英鎊，做空 Carillion 股價。在公司正享受風光的時候，這些投機者卻相信， 這家建築業巨頭將陷入長期的麻煩。

IHS Markit 預計，在 Carillion 股價開始步入下跌通道的初期，有 18 家對沖基金已經布好了高達 8000 萬英鎊的空頭部位。去年 7 月以來的股價崩盤中最大的受益者是對沖基金 Marshall Wace，其聯合創建人正是英國退歐的主要支持者之一 Ian Marshall 爵士。

另外一家賺得盆滿缽滿的機構是貝萊德（BlackRock）。這家總部位於美國的全球最大資管公司去年以 65 萬英鎊年薪聘請英國前財政大臣奧斯本（George Osborne）作為顧問。英國退歐公投後，心灰意冷的奧斯本跟隨卡梅倫的步伐宣布辭職。

『新聞來源／華爾街見聞』