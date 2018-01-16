【港股早評】今早可高開 可多留意公用股？

美國時間周一為當地假期，金融市場休市一天，歐洲股市方面，英﹑法﹑德三國指數均低收，而有關英國建築公司Carillion申請破產，會否導致另一場危機？從目前市況走勢，而言相信機會不大。不過在金融市場上的一舉一動，凡事皆有可能，因為各方之間是互相有關連，關係既非密不可分，也絕非中間已有防火牆。特別是Carillion為當地第二大建築公司，而近年英國本土多個城市大興土木，因此該建築公司破產會否引發多個在建項目成為「爛尾樓」？目前所知的資訊有限，若讀者們在英國有投資物業，請多加留意有關消息。更何況Carillion破產或會引致4萬人失業，對英國本土經濟帶來的打擊難料。

英國經濟近年可以說是多番受到折騰。回想十年前英國受到次級按揭問題拖累，多間金融機構陷入危機之中，其中皇家蘇格蘭銀行更需要來英國政府注資，而英倫銀行亦啟動了量化寬鬆措施向市場注入資金。幸好英國在金融服務及工業基礎上較完整，以及2012年倫敦奧運效應，成功讓英國走出困境，更一度成為首個有條件加息的已發展國家。可是在2016年舉行的脫歐公投，以及今年初發生Carillion破產事件，再次對英國經濟造成考驗。至於今次是否可以順利過關，便要考一考目前英國財金官員的功力。

另一方面英國經濟近年相當依重來自海外投資的資金投入。英國物業市場是海外投資者心儀對象之一，不論是大型企業或是個人投資，甚至香港金管局，在英國均有物業投資。其中最大的投資項目為中渝置地(01224-HK)以110億元購入利德賀大樓，這與英鎊自2016年中貶值有關。至於今次Carillion破產事件會否影響外資在當地投資的信心，值得投資者關注。

回說今日港股，大市連升紀錄終於結束，難免讓投資者有少許失落，特別是昨午大市升幅曾一度擴大至逾300點後倒跌收市，這市況投資者感到無奈實屬正常。不過分析員仍相信今日大市可以高開，認為只要收市時仍處於31200點，後市仍可以被看好。筆者亦相信昨日大市倒跌只屬調整而非反映今次升市結束，所以投資者目前無須要自亂陣腳，延續既定策略便可。不過昨日摩根資產管理發表了一份相當有趣的調查報告，有22%的受訪者認為現時仍為熊市。由於受訪的投資者本身是有投資經驗，對市場氣氛應有一番見解，所以此調查的結論是相當相當有趣。

此外投資者今日可以多留意具有避險功能的公用股及收租股，有關股份相對較落後，或會吸引其他投資者。

2018年1月16日上午9時2分

文﹕張偉倫

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