盤前財經大事搶先讀2018年1月16日

今日操盤前瞻

法說：浩鼎、牧德

東洋林全記者會

強信 CB 案申報生效

英國、德國 12 月 CPI

美國 1 月紐約 Fed 製造業指數

油價在 3 年高點徘徊 分析師：小心美國增產帶來「紅色警訊」

受石油輸出國組織 (OPEC)、俄羅斯等產油國減產影響，國際油價走揚，週一 (15 日) 於近 3 年高點徘徊；不過，分析師示警，在美國頁岩油持續增產的情況下，油價恐面臨「紅色警訊」(red flags)。閱讀全文...

〈行動支付再掀戰〉三大國際支付綁定簽帳金融卡時代來臨

Apple Pay、Samsung Pay、Android Pay 三大國際行動支付原本僅能綁定信用卡，繼台新銀行去年 12 月「試辦」綁定簽帳金融卡、中國信託同樣於去年 12 月開通 Apple Pay 使用後，中國信託 15 日宣布，自明天起，領先同業提供再加入 Android Pay 及 Samsung Pay 服務，該行因此成為國內首家全面提供簽帳金融卡支援使用三大國際行動支付服務的銀行業者。閱讀全文...

台股再改寫 27 年新高 靜待科技龍頭指路 續演元月作夢行情

台股 15 日開高震盪走高，終場收在 10956.31 點，上漲 72 點，再改寫 27 年多來新高紀錄。投信法人表示，第一季為財報空窗期，市場目前聚焦周四舉行的台積電法說會，短線靜待科技龍頭指路，但全球資金充沛，預計指數仍將處於高檔，元月作夢行情可期。閱讀全文...

〈林全接任東洋董座〉接任央行總裁可能性大減 市場對人選有新揣測

前閣揆林全確定轉戰生技業，東洋 (4105-TW) 15 日宣布董事會將通過林全擔任董事長決議案，由於林全一向是呼聲相當高的台灣央行總裁接班人選，市場認為，此消息意味林全出任的可能性大幅降低。閱讀全文...

〈電信搶 OTT 商機〉兵家必爭 三大電信業各顯神通 內容強弱決勝關鍵

電信業拿錢建設網路，但卻讓國內外 OTT 業者「免費在上頭跑」，因此，業者也在積極搶食這一塊的市場，三大電信皆努力衝刺，中華電 (2412-TW)MOD 找來雙代言人，朝 200 萬用戶目標努力，遠傳 (4904-TW) friDay 影音則是擴大布局 OTT 影音娛樂產業鏈，分別與車庫娛樂及 BANDOTT 便當合作，目前衝出超過 160 萬的會員數；業者認為，內容的強弱將是未來在 OTT 布局上的決勝關鍵。閱讀全文...