〈電信搶OTT商機〉兵家必爭 三大電信業各顯神通 內容強弱決勝關鍵

電信業拿錢建設網路，但卻讓國內外 OTT 業者「免費在上頭跑」，因此，業者也在積極搶食這一塊的市場，三大電信皆努力衝刺，中華電 (2412-TW)MOD 找來雙代言人，朝 200 萬用戶目標努力，遠傳 (4904-TW) friDay 影音則是擴大布局 OTT 影音娛樂產業鏈，分別與車庫娛樂及 BANDOTT 便當合作，目前衝出超過 160 萬的會員數；業者認為，內容的強弱將是未來在 OTT 布局上的決勝關鍵。

遠傳 friDay 影音擁有上萬部電影供會員觀看，會員數更超過 160 萬，透過 friDay 影音大數據分析用戶行為發現，用戶在數位上的觀影偏好度與院線發行有相關聯且交互影響，friDay 影音依據用戶觀影趨勢分析，決定投資院線發行標的，擴大布局影音娛樂市場。

遠傳表示在策略布局上，從線上 PC、手機、平板和電視，進一步跨足線下電影院，強化內容垂直整合，目標是達到 OTT 與院線一加一大於二的雙贏，因此，friDay 影音首創傳統與數位娛樂業界結盟，跨足電影發行，與台灣韓影發行領導品牌「車庫娛樂」聯手，且將透過策略合作，進入經典賽事、內容產業、電影產業和音樂巡演等迅速發展的市場。

另外，遠傳 friDay 影音大數據發現，2017 年底用戶使用大螢幕觀看的次數，較年初時增加 5 成，觀看時間更成長超過 2 倍，為滿足用戶大螢幕觀影需求，FriDay 影音電視版與鴻海 (2317-TW) 集團 BANDOTT 聯手，合作搶攻大螢幕市場。

中華電在 OTT 上也卯足全力，董事長鄭優上任後積極改革 MOD，解決頻道上架及合理分潤等問題，同時請出雙代言人，全力衝刺，今年一開年就宣布 MOD 用戶正式突破 160 萬戶，半年內 MOD 客戶數較去年大幅成長超過 2 成，從 130 萬成長至 160 萬，目標朝 200 萬戶努力。

中華電 MOD 去年也跟福斯傳媒集團旗下影音 OTT 服務「FOX+」合作，中華電認為，中華電有超過 1000 多萬行動用戶，加上 MOD 平台，將是發展 OTT 跟數位匯流的最大優勢。