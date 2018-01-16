工業4.0 安川情報、光寶搶占智慧工廠商機

安川情報系統 (Yaskawa Information Systems)15 日宣布，將和台灣光寶科技 (2301-TW) 進行業務合作，攜手研發、供應可設置於工廠、大樓的省電無線式監視攝影機 (監視器)。

安川情報於 2017 年 3 月和矽谷新創企業 Locix Inc 進行業務合作，共同研發省電無線監視攝影機等物聯網 (IoT) 解決方案，此次為了量產省電無線監視攝影機，再與專司 LED 等各種電子元件的電機大廠光寶科技合作。

此次的合作架構為光寶科提供攝影機硬體、Locix 提供省電無線技術、安川情報提供總合解決方案，而該 3 家公司在完成監視攝影機解決方案的研發後，計畫將研發的產品販售給藉由 IoT 提高生產效率的智慧工廠 (Smart Factory) 以及智慧倉庫、智慧建築使用，攜手開拓 BtoB 市場。

使用於工廠、大樓的監視攝影機具備觀察產線運轉狀況、分析作業員動作、管制人員出入等功能，相關市場正持續擴大。安川情報將活用自家影像分析技術、Locix 的位置量測技術，推出無線產品，讓難以安裝的場所也能導入其監視器。

安川情報 15 日上漲 3.14%，收 755 日元，創 2017 年 6 月 5 日以來收盤新高水準；光寶同日上漲 0.25%，收 40.20 元。