台股再改寫27年新高 靜待科技龍頭指路 續演元月作夢行情

台股今 (15) 日開高震盪走高，終場收在 10956.31 點，上漲 72 點，再改寫 27 年多來新高紀錄。投信法人表示，第一季為財報空窗期，市場目前聚焦周四舉行的台積電法說會，短線靜待科技龍頭指路，但全球資金充沛，預計指數仍將處於高檔，元月作夢行情可期。

台新 2000 高科技基金經理人沈建宏表示，市場目前聚焦周四舉行的台積電法說會，半導體龍頭預期出現淡季不淡情形，加上全球熱錢仍然偏好風險性資產，預料大盤仍有表現機會。

沈建宏表示，開年以來外資回補的動作漸趨明顯，外資的動向仍將是近期推升台股的重要力量之一。短期內利率水準不至於立即提高，熱錢持續追逐高報酬資產，再加上傳統第一季有利於作夢行情，這些都是短期內對多頭的有利因子。

日盛小而美基金經理人趙憲成也表示，去年 12 月中旬金融、非金電連袂走強，推動大盤突破前高，電子股反彈格局相對弱勢，隨著國際股市續創高，台股上週高點突破前高，來到 10935，今天再度改寫 27 年多新高，目前因電子與傳產階進入淡季，亦是為季報空窗期，具有作夢行情，加上產業需求面不強，資金往具題材族群移動，建議聚焦營收成長，營運展望正向且股價歷經整理等相關中小型股。

趙憲成強調，2018 全球經濟溫和成長，第一季為財報空窗期，但全球資金充沛，預計指數仍將處於高檔，在實體經濟持續增溫、美元偏弱、市場資金充沛下，元月行情可期，不論是電子熱門題材，或是低基期的傳統產業，均有表現空間，CES 跟 MWC 展的產品趨勢與個別業績創新高的公司將成為亮點。

選股策略方面，沈建宏則指出，半導體需求強勁，供給吃緊，缺貨狀況可能延續到 2019，預計未來仍然是最受青睞的族群。此外，2018 年將確定 5G 規格，2018 下半年至 2019 年，5G 建設需求逐漸啟動，相關概念股值得期待。而電動車與汽車電子產業發展趨勢已確立，相關供應鏈仍在成長趨勢上。傳產部分，塑化「上肥下瘦」，散裝優於運貨。