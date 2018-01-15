稅改案存隱藏財源 會計師：扣除額有調高空間

稅改案將於本周三 (17) 日進行朝野協商，針對稅改案中調高三大扣除額部分，會計師今 (15) 日表示，本次稅改一併取消財團法人股利所得免稅，預估這部分仍有一定規模的隱藏稅收，而這確實也給予扣除額調高的空間。

安永聯合會計師事務所執業會計師楊建華表示，針對稅改方案中調高三大扣除額，包括標準扣除額從 9 萬元提高為 11 萬元、薪資所得特別扣除額從 12.8 萬元提高為 18 萬元，以及身心障礙特別扣除額自 12.8 萬元提高為 18 萬元，財政部評估，整體稅改案稅損不超過 69 億元。

不過，楊建華認為，稅損計算時，並沒有將一併取消的財團法人股利所得免稅優惠考量進來，這部分仍有一定規模的隱藏稅收，而這也給予扣除額調高的空間與彈性。

此外，他也提到，外資股東是本次稅改的重災區。財政部稅改案中，外資股利所得扣繳率從 20% 調高至 21%，但事實上並非僅是扣繳率調高 1%，稅改案中，外資將不可抵繳未分盈餘加徵稅額，導致稅改前後，外資稅負落差可能達 6%。

楊建華認為，為了避免「真內資，假外資」的規避稅負情況發生，政府調高外資股利所得扣繳率的做法，與希望外資來台灣投資的思維背道而馳，而「假外資」通常還會考量遺贈稅等規劃，若加上稅改後內、外資稅負存有的落差，此稅改方案是否真的可遏止假外資現象，仍有待觀察。