〈林全接任東洋董座〉接任央行總裁可能性大減 市場對人選有新揣測

前閣揆林全確定轉戰生技業，東洋 (4105-TW) 今 (15) 日宣布董事會將通過林全擔任董事長決議案，由於林全一向是呼聲相當高的台灣央行總裁接班人選，市場認為，此消息意味林全出任的可能性大幅降低。

央行對新台幣匯率波動和利率政策扮演舉足輕重的腳色，也牽動工商各界的獲利面，因此，央行總裁繼任人選必須具備獨立性，且能客觀考量各方意見，以平衡各方利益。

商界認為，央行總裁位置由於需具備中立立場，政治色彩不能太明顯，還須在金融領域具備高度專業並受敬重，因此，林全接任央行總裁一職的機率已明顯降低。

現任央行總裁彭淮南 2 月任期屆滿後將退休，日前台灣金融研究發展基金會常務董事張秀蓮指出，新任總裁是誰應儘早公布，除了新總裁需要時間規畫未來政策方向，市場也需要時間了解新總裁。

目前市場上又有另一種聲音傳出，綠營財經大老也是央行常務理事胡勝正日前曾出面表示，面對全球熱錢資金亂竄、可能劇烈衝擊台灣匯市下，「台灣的央行總裁不應該在此時換將，總統蔡英文應拜託彭淮南再做 2 年」。

由於胡勝正是綠營財經政策的指標人物之一，市場上有消息傳出，此舉不排除是為彭淮南後續連任做布局。

彭淮南日前曾說過「這是我最後一項公職，也是我最後一個任期」，並在第 4 季央行理監事會議後強調「我會記得我說過的話」，市場均認為此說法已代表彭淮南退休意念堅決。

然而，也有市場人士認為，實際上彭淮南並無講出自己要退休的說法，加上蔡英文也曾說到「自己也不習慣央行總裁不姓彭」，或許此事仍有轉圜餘地。