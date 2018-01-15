〈行動支付再掀戰〉三大國際支付綁定簽帳金融卡時代來臨

Apple Pay、Samsung Pay、Android Pay 三大國際行動支付原本僅能綁定信用卡，繼台新銀行去年 12 月「試辦」綁定簽帳金融卡、中國信託同樣於去年 12 月開通 Apple Pay 使用後，中國信託今 (15) 日宣布，自明天起，領先同業提供再加入 Android Pay 及 Samsung Pay 服務，該行因此成為國內首家全面提供簽帳金融卡支援使用三大國際行動支付服務的銀行業者。

根據金管會統計，台灣人平均每人至少有 4 張金融卡，至 2016 年止，台灣晶片金融卡流通卡超過 9600 萬張，交易額超過新台幣 8 兆元。儘管簽帳金融卡商機龐大，但是三大國際支付原本卻只能綁定信用卡，簽帳金融卡直到去年底才開放支援，讓無法辦信用卡的學生族群也能使用。

台新銀行成為國內首家上線「試辦」三大國際行動支付綁定簽帳金融卡的銀行；中信銀行只開通 Apple Pay 可使用簽帳金融卡。

不過，中信銀「後發先至」，今天宣布領先同業提供中國信託簽帳金融卡加入 Android Pay 及 Samsung Pay 服務，不只中國信託簽帳金融卡卡友可全面受惠，預期其他銀行業者很快就會跟進，將掀起台灣行動支付另一波搶客大戰。

中信銀行表示，提供簽帳金融卡加入 Android Pay 及 Samsung Pay 服務後，在 Android Pay 部分，使用 Android KitKat 4.4 以上且支援 NFC 功能的手機皆可使用 Android Pay 以中國信託簽帳金融卡進行感應刷卡消費，持卡人於智慧型裝置以中國信託簽帳金融卡加入 Android Pay 後，在感應支付前完成螢幕解鎖即可進行交易。

而 Samsung Pay 部分，使用支援 Samsung Pay 的 Samsung 手機或手錶等裝置，則可使用 Samsung Pay 以中國信託簽帳金融卡進行刷卡消費，Samsung Pay 也是市場唯一同時支援磁條及 NFC 感應刷卡機的行動支付服務。

面對中信銀行已搶占先機，台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，目前台新銀行還在試辦階段，待簽帳金融卡綁定三大國際行動支付正式上線，目前有佈建感應式刷卡機的商店皆可使用。在全台灣 50 萬家信用卡特約商店中，有 13 萬台感應式設備，台新銀行市占高達三成，包括新光三越百貨、全家便利商店、全聯、大潤發、燦坤等民眾平日常前往消費的場域。台新針對合作的收單特店，也積極全面的在進行感應式刷卡機的佈建升級中。

此外，值得一提的是，在三大國際支付都尚不能支援簽帳金融卡時，在政府政策支援下，台灣行動支付公司推出的「台灣 Pay 行動支付」，除了八大公股行庫全面力挺，不少中小型銀行也加入台灣 Pay 的行列。

截至目前，台灣 Pay 已可支援 16 家銀行信用卡、9 家銀行簽帳金融卡，以及郵局的 Visa 金融卡。9 家銀行金融卡包括：臺灣土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、兆豐銀行、新光銀行、日盛銀行。

不過，儘管台灣 Pay 已有那麼多家銀行支援，但根據金管會統計，截至去年 10 月底，台灣 Pay 綁卡僅 10 萬張，而國際三大 Pay 在台綁卡數則達 223 萬張、刷卡金額超過 71 億元，在綁卡數已大幅落後下，加上預期三大國際 Pay 的合作銀行陸續加入簽帳金融卡服務的腳步也將不遠，台灣 Pay 恐「剉咧等」。