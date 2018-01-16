美元跌勢未止 分析：美匯指數恐跌至87.5

美股周一 (15 日) 假期休市，在日本央行和歐洲央行上周相繼釋出收緊貨幣政策的信號後，美元持續偏軟，美匯指數則見 4 連跌，回落至 90.27 點的 3 年新低，歐元則升近 1.23 美元的 3 年高位，日元兌每美元亦升上 110 的 4 個月高位。分析師預期，美匯指數有機會由目前 90 水平，跌至 87.5。

反映美元兌一籃子貨幣走勢的美匯指數昨 (15) 日一度跌 0.78%，見 90.279 點。歐元則升 0.78%，見 1.2297 美元，是 2014 年 12 月以來最強。日元亦升 0.49%，見 110.52 兌 1 美元。

美元指數走勢 (圖：StockQ.org)

《星島日報》報導，儘管美國經濟表現穩健，但美匯持續受壓，已見連跌 5 周，匯商似乎將焦點放在歐、日兩地央行可能邁向收水。

恒生投資服務有限公司首席分析員溫灼表示，市場預期美國聯準會 (Fed) 將於 3 月再次升息，加上稅改通過及政府準備推出價值 1 兆美元的基建計劃，原是對美元有利的因素，惟日本和歐洲兩大央行上周分別釋出收緊貨幣政策的信息，令美元反彈乏力。

溫灼培指出，日本央行和歐央行是 G7 的兩大央行，G7 央行的貨幣政策轉變，一般似乎需要有 G7 的共識，2 家央行有意或巧合地同時釋出收緊量寬的信號，似乎是 G7 有意讓美元下滑，預示美元仍有較大的下跌空間。

他說，上周即使歐元兌美元升至 1.21 的高位，歐央行仍表示會收緊貨幣政策立場，為歐元升值大開綠燈，歐元兌美元下一目標，可望升至 1.25 水平。德國接近組成聯合政府，另有報導指西班牙和荷蘭打算倡議與英國達成「軟脫歐」協議，對歐元和英鎊也有支持作用。

除了政治因素及央行政策，市場追逐風險資產，也可能是美元偏軟的原因。溫灼培解釋，歐美經濟強勁，可推動全球經濟增長加快。海外經濟增長的前景，促使投資者將資金投向日元、歐元、新興市場貨幣、新興市場股票等，投資者需要沽出手上的美元，買入其他貨幣，例如購入韓元購買韓國股票，導致美元下滑。

溫灼培預期，美匯指數有機會由目前 90 水平，跌至 87.5。

英鎊方面，香港《明報》援引瑞穗證券認為，歐洲央行只是口頭上釋出收緊貨幣政策的信號，不會提高利率，目前歐元升勢過度，可能令歐洲央行押後貨幣政策正常化。英鎊兌美元昨高見 1.38，接近 2016 年 6 月英國公投決定「脫歐」以來的高位。

至於日元，市場人士認為，日本央行行長黑田東彥近日強調日本經濟復甦，也有助提振日元。黑田重申，央行在通膨率升至 2% 前仍會繼續實施大規模刺激措施，不過他提到日本核心消費者物價增長加快，近期升幅約 1%，有別於之前在零附近徘徊。市場預期，倘日元持續走強，日本官員將出口術令日元匯價回落，以免其過於強勢影響日本出口。

不過，分析認為，美元下跌有利美國政府透過發債來彌補財赤資金缺口。此外，美元溫和下跌可提高美國商品在海外的競爭力，進而提振美國出口，這正是美國總統川普的政策目標之一。