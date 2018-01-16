別小看瑞士央行 三年前它搞了一場堪稱「無止盡黑洞吸金術」

2015 年 1 月 15 日，瑞士央行突然宣布取消自 2011 年 9 月以來一直維持著的歐元兌瑞郎匯價 1.20 下限措施，導致市場出現了 1970 年代以來最大的震蕩，對國際金融市場的衝擊無異於彗星撞地球。

瑞士央行意外宣布取消匯率下限，導致瑞郎全線瘋狂暴漲近 20%，外匯市場高槓桿的屬性加之流動性缺失，許多外匯經紀商遭到了致命的打擊。近期鑒於美元疲弱、歐洲央行緊縮預期抬升，瑞郎也在步步走強。而昨日正值瑞郎風暴三周年之際， 滙通網為您揭秘該事件的血淚教訓，並前瞻瑞郎後市走向。

匯通網 15 日報導，三年前的 1 月 15 日，瑞士央行意外宣布取消歐元對瑞士法郎匯率下限，掀起瑞士法郎大漲的 「 風暴 」 ，當日瑞士法郎對歐元漲近 28%，瑞士、歐洲股市暴跌。此前大量押注瑞郎下跌的投資者損失慘重。15 日當天，全球外匯市場在短短 45 分鐘內完成約 9 兆美元交易結算。這十足體現了「風暴」引起的恐慌和投資者當時的恐怖感。

2015 年 1 月 15 日瑞士央行掀起國際金融市場大風暴。(圖：AFP)

據全球銀行業外匯交易結算服務的 CLS 銀行數據顯示，瑞士央行公布取消匯率下限後，CLS 的結算交易創下最高紀錄。當時 CLS 共結算 226 萬筆交易，交易額合計 9.2 兆美元，其中 99.5% 的交易都在 45 分鐘內完成。

而讓人驚訝的是，瑞士央行公布上述決定當天，多家外匯券商集體爆倉，巴克萊虧損數千萬美元，盈透證券（Interactive Brokers）損失 1.2 億美元，德意志銀行虧損 1.5 億美元，花旗損失超過 1.5 億美元。

據悉，當時損失 2.25 億美元的福匯集團（FXCM）獲得了投行 Jefferies 集團母公司 3 億美元救助貸款。而後在股市中，FXCM 開盤即暴跌 87.3%，市值幾乎損失殆盡。避險基金大佬 Marko Dimitrijevic 旗下管理 8.3 億美元資產的基金幾乎損失全部投資資金，將要清盤。

且在 「 風暴 」 的次日，英國監管機構向一些經紀商發函，要求其更新數據，反映瑞士央行此舉對其資產負債表的一切影響。受此影響，英國大型經紀商 Alpari 直接申請了破產管理。

諮詢公司 Aite Group 財富管理部門高級分析師 Javier Paz 稱，幾個月的時間還不足以體現 SNB 意外之舉的全部殺傷力， 「 相較於一噸常規的炸彈 」 ，它 「 更像是一場核爆 」 。 「 其後果就像一個黑洞，如我們已知的那樣，它會從外匯交易中吸取巨量的資金。」

啟示 1： 「 黑天鵝 」 乃預期趨同孵化，大難臨頭都在消耗流動性

該事件發生後，英國央行根據從證券存管清算公司 DTCC 獲得的研究數據分析得知，當時即期外匯交易立即出現了一個谷底，那裏交易量小於正常，規模也更小，並隨後在不到一個小時內又恢復了。

英國央行分析師從研究中發現，遠期外匯市場的價格離散程度比即期外匯交易更大，而在期權市場價格活動 「 實際上出現了暫停 」 。

分析師還發現在瑞士央行宣布消息後的頭 20 分鐘，遠期外匯市場的交易商出現了這樣的狀況：在瑞士央行宣布後的幾分鐘內，交易商都是瑞朗的凈買家，盡管量較小。這意味著一開始他們是在消耗流動性，而不是在提供。

總的來說，此次瑞郎暴漲是匯市預期的趨同所致，而本身非讓人無法接受。鑒於瑞士央行在喪失阻止歐元兌瑞郎日益合理的貶值能力。歐洲央行將出台量化寬鬆計劃，再加上瑞士央行無力擴大其資產負債表規模，都加重了瑞士央行所面臨的壓力。所以在投資者都在貪婪的買入瑞郎時，流動性暫停也就不足為奇了。

啟示 2：面對可能的 「 黑天鵝 」 ，做好風險控制才是王道

2015 年的瑞郎風暴對外匯經紀商而言是致命的打擊，這一事件的烙印並沒有隨著時間流逝而淡化。

2016 年的英國意外脫歐和美國大選都加深了市場的憂慮。而在 2017 年 4 月和 5 月面對法國兩輪大選、6 月英國大選時，多加家外匯經紀商都不經一事不長一智，紛紛要求客戶提高了保證金比率以確保帳戶安全。

啟示 3：瑞士央行保留干預武器，做空瑞郎仍是良策

在過去兩年半的時間裏，瑞士央行已運用了一組負利率和貨幣市場幹預手段來抑制瑞郎的需求。作為安全避險資產的瑞郎在近來因地緣政治風險頻發而需求大漲，其價值的升高已傷害到了高度依賴進口的瑞士經濟。

從瑞郎最為關鍵的貨幣對歐元兌瑞郎走勢來看，隨著 2017 年迄今歐元兌瑞郎的持續走強，其距離 2015 年「瑞郎風暴」前，瑞士央行設定的歐元兌瑞郎 1.20 匯率下限已經很接近了。

近期由於美元疲軟、非美貨幣普遍走強；且在歐元區經濟更為強勁、德國組閣談判取得進展的大好局勢下，更是在助力瑞郎走強，開年以來美元兌瑞郎已下跌了 1.41%，歐元兌瑞郎上漲了 0.85%。

花旗分析師預計，瑞士央行可能增加恢復瑞士法郎與歐元匯率掛鉤的可能性，以此創造雙向市場交易。除非坦言永遠不與歐元掛鉤，否則瑞士央行可能讓掛鉤的猜測始終成為一種可能性。如今這已成為了一個交易題材。

而且瑞士央行在 12 月利率決議時，維持利率在 - 0.75% 不變；並重申了將保留干預武器，會偶爾進行外匯干預政策，以使得匯率保持在低位。瑞士央行總裁喬丹也表示， 「 根據我們的模型和指標來看，我們仍然認為瑞郎被嚴重高估了；出於這個原因，我們維持負利率的貨幣政策，並將在必要時干預。 」

這也就不外乎，華爾街 2018 年最所鍾愛的一個外匯交易策略是：做多美元，做空瑞郎。據悉，美國銀行、法國巴黎銀行和摩根大通都在推薦類似的策略。

上述交易策略的邏輯基礎是，預計美元將受益於美國利率上升和稅收改革，而瑞士央行則將維持其在全球主要央行中最低的政策利率水平。

美國銀行全球利率、外匯和新興市場固定收益策略和經濟主管 David Woo 在一份報告中寫道，「我們的年度 G10 外匯交易方向就是做多美元兌瑞郎，國際收支以及美國聯準會和瑞士央行之間持續的政策分化可能將驅動這一交易。」

法巴銀行也推薦做多美元兌瑞郎，2018 年年中目標點位看向 1.04，預期美元將上漲將近 5%。法國巴黎銀行北美外匯策略主管 Daniel Katzive 稱，市場低估了美國現金利率上升和稅收改革對美元的積極影響，而瑞士央行預計將繼續保持鴿派，再加上歐元區政治風險溢價下降，這應該會與瑞郎持續貶值保持一致。