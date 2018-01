大拓-KY公開收購案屆滿 將取得尚茂電子51.6%股權

電機、電子商品經銷代理商大拓 - KY(8455-TW) 以每股 6.5 元現金公開收購銅箔基板 (CCL) 尚茂電子 (8291-TW) 普通股 4 萬 1814 張,在今 (15) 日屆滿,參與應賣數量約 3 萬 9231 張,占尚茂電子發行股數約 51.6%,公開收購案成立。

這也是自 2008 年台灣正式開放外國企業來台申請第一上市 (櫃) 後,第一宗由外國來台掛牌公司發起的公開收購案。

大拓 - KY 先前董事會通過以公開收購股權方式,公開收購尚茂電子已發行普通股,收購期間為去年 11 月 27 日起至 1 月 15 日止,合計共 50 天。大拓 - KY 規劃將與全資子公司日本大拓 (Daito Me Co., Ltd) 合作,共同收購尚茂股權,預定最高收購普通股 4 萬 1814 張,約占尚茂已發行普通股股份總數 55%,最低收購股數為 3 萬 4972 張,約尚茂已發行普通股股份總數 46%,今天達成最低收購股數,並已由經濟部投資審議委員會核准公開收購人來台投資,本次公開收購成立。

大拓 - KY 主要經營電機、電子零組件販賣業務、工廠自動化設備製品組裝及工業嵌入式電腦組裝業務,產品應用領域涵蓋。目前股本為 2.52 億元,營運主體為子公司日本大拓,日本大拓成立於 1957 年,前身為大藤電機株式會社,員工人數 76 人,主要經銷代理東芝、豐田自動、發那科產品,另外還有經銷代理日本貴彌功、夏普、凌華日本子公司產品。

而尚茂電子目前股本為 7.6 億元,截至去年第 3 季止的每股淨值為 4.57 元,前 3 季財報營收為 5.82 億元,毛利率 10.14%,稅後淨損 196 萬元,每股淨損 0.03 元。尚茂電子於 2011 年 11 月 29 日上櫃掛牌,除當年稅後純益 244 萬元,每股純益 0.04 元,2012 年起至今年第 3 季都屬虧損狀態。

尚茂電子的原有大股東包括兆豐商銀持股 14.4%,厚生 (2107-TW)) 持股 8.24%,榮化 (1704-TW) 持股 6.65%;其他重要股東包括歐華創投、育華創投等。