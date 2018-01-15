逾2年新高 去年底人民幣存款餘額3222億 年增百億

中央銀行 15 日公布截至去（2017）年 12 月底，本國銀行 人民幣 存款餘額達 3222.54 億 人民幣 ，不僅連續 8 個月增加，也創 2015 年 10 月以來新高，若與 2016 年 12 月的 3114.17 億 人民幣 相較，去年全年 人民幣 存款增加 108.39 億 人民幣 ，年增 3.48%。

根據央行統計，12 月底外匯指定銀行（DBU）及國際金融業務分行（OBU）辦理人民幣業務之家數分別為 67 家及 59 家，其中 DBU 人民幣存款餘額（含可轉讓定期存單 NCD）有 2913.65 億人民幣，創歷史新高，較 11 月增加 46.16 億人民幣，月增 1.61%；OBU 人民幣存款餘額（含可轉讓定期存單 NCD）有 308.89 億人民幣，已連續 6 個月減少，並創 52 個月新低，月減 2.37 億人民幣，減幅 0.76%。

合計 DBU 和 OBU 人民幣存款餘額（含可轉讓定期存單 NCD）達 3222.54 億人民幣，較 11 月增加 43.79 億人民幣，月增 1.38%，不僅連續 8 個月增加，更創逾 2 年新高。另外，12 月全體國銀透過中國銀行台北分行辦理的人民幣結算總金額為 3494 億人民幣。

除了台灣人民幣存款增加，其他有人民幣存款的亞洲國家也都增加，其中香港增加 3.2%，新加坡小幅成長 0.7%，南韓增幅最大有 12%。

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