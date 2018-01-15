【富蘭克林華美】歷史統計：中國兩會前後，A股上漲機率逾五成！

◆新年新氣象，A 股將持股調整，順應盤勢變化

2018 年新年新氣象，全球股市多頭格局依舊，上證 A 股指數也在港股持續拉抬下，多數類股有輪動表現，加上中國將於三月召開兩會有政策利多可期，以及農曆年節的紅包行情等因素，激勵市場交易信心，催化港股、A 股漲勢。富蘭克林華美投信表示，根據彭博統計，截至 1/12，上證 A 股、港股恆生及國企指數約上漲 3~7% 之間，目前維持上行格局不變（見表一）。

富蘭克林華美中國 A 股基金暨中華基金經理人陳蓓娟表示，今年元月以來，陸、港股表現強勁，短線雖面臨反壓區留意震盪風險，但整體第一季格局上行氣勢不墜，尤其中國將於三月初召開人大、政協兩會，市場預期政黨輪替後的政策試點利多將浮出水面。根據歷史經驗統計，過去中國兩會前後，陸股上漲機率超過 57%，而在兩會召開前兩周及後 20 日的上漲機率甚至可超過 71%（見表二），估計第一季陸股震盪向上機率高，建議可視市況逢震盪佈局或加碼。

陳蓓娟表示，農曆年節前資金趨緊、市場擔憂減緩，主要來自官方政策正向作用，如：人民銀行創設「臨時準備金動用安排」以滿足春節市場的資金需求，此外，中國證監會也表示未來若經中國國務院批准，證監會將推動 H 股上市公司「全流通」試點，再加上進入企業年報反應期，預估年報表現佳者將有助股價表現，根據中國券商等機構統計，目前約已有 1083 家上市公司發布 2017 年全年業績預告，其中有近 628 家上市公司業績預告佳，整體占比約 59%（見註），加上目前 A 股評價面相對於多數成熟國家合理許多，依照 2018 年企業獲利預估成長約 12~13% 推測，A 股對資金仍具備吸引力。

投資策略上，陳蓓娟表示，現階段挑選 A 股與港股將以滬深 300、上證、深圳指數、恆生指數成分股為主，產業族群將跨足龍頭股、白馬股、權值股等；二線藍籌則以中證 500 成分股為主，也持續將 MSCI 新興市場指數的潛在個股納入觀察重心。

展望後市，陳蓓娟表示，目前國際股市盤堅續高意味濃，但衝高期間仍有震盪疑慮，將考慮短期間進行持股調整，產業將以主流類股延續性偏高，將視市況加碼金融、地產等權值個股，拉抬食品飲料、家電持股部位，並調節缺乏流動性、跌破重要均線個股，以期能更順應盤勢變化。

註：資料來源：Wind、東方財富網，截至 2018/1/3；富蘭克林華美投信整理。

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