【富蘭克林投顧】投資策略『一．定．強』 國民基金圓夢有計畫

行動派的班傑明．富蘭克林曾說，「如果有什麼需要明天做的事，最好現在就開始」，投資理財更須化口號為實際行動，才有機會見到財富累積。新的一年，基金理財專家富蘭克林證券投顧提出簡單易行的「一．定．強」行動策略，不分年齡與族群，從落實理財作起，穩紮穩打以此為後盾，創造圓夢資金，讓人生多采多姿。

◆ 投資夢想 從儲備圓夢基金開始

提到投資，會聯想到什麼？多數映入腦海的不外乎和金錢、理財有關，其實每個人生階段都在不同的領域或對象「投資」，好比富蘭克林近期推出的宣傳影片，四五歲的小男孩藉由小豬撲滿，投資一份「分享」給還在媽媽腹中的手足；而已到從心所欲之年的 70 歲老嫗投資一份專屬自己的夢想，則一點也不嫌晚，因為每一段「投資」，都是讓人生更加豐足與無憾的拼圖，以「投資人生、富有希望」為宗旨，期待召集更多有「夢」人士，加入用投資築夢想的行列。

回顧過去數年，金融海嘯後，投資理財績效不如預期消磨掉不少投資人信心，有時加上大環境的低氣壓，容易使人暫拋生活的初衷，所幸這一兩年來，金融市場經過長時間的休養生息已見復甦，又讓人重拾投資信心與重燃往目標前進的動力。富蘭克林表示，人因夢想而偉大，但夢想不能停留在想像而已，擬定可行的作戰計畫，方能把夢想握在手中變成真實，而第一步便是開始儲備圓夢基金。

◆ 富蘭克林『一．定．強』策略 人人圓夢有希望

投資夢想不分大小，每段投資的背後都帶有深厚的期望，不管是心中默禱，或是透過幾柱馨香以達天聽，欲有所回報，天助、自助還要人助，因此，有關投資理財的課題，富蘭克林隨時準備好，以多元管道與陣容強大的服務團隊隨時聆聽您關於基金理財的需求，並且提出合宜的解決方案，在實踐夢想的道路上，助您一臂之力。

．「一」檔基金不嫌少

萬丈高樓平地起，有基礎才有向上堆疊的本錢，即使是打工族或是工作剛起步的小資族，從投資一檔基金開始，穩健跨出累積夢想基金的第一步。如何選擇基金？富蘭克林表示，金融市場與景氣呈現循環，並且公平對待每個投資人，投資之所以有輸贏高低，最大差別在於是否信賴專業、勇於行動，53 檔富蘭克林股債多元優質基金（截至 2017 年底），開啟長期投資理財計畫，每個月只要 3000 元，理財就從現在開始。

待收入慢慢提高或找到理財的手感與節奏，行有餘力則可進一步增加投資的基金數，打造股債皆備的資產組合，能更靈活應對市場各種挑戰與機會。

．「定」期「定」額不間斷

投資理財的過程，時間是沉默的益友，它所帶來的複利效益，曾被愛因斯坦稱為世界第八大奇跡，例如每個人性格有積極、穩健、保守之分，所選擇的投資工具報酬率便有所差異，不過保守投資人只要及早開始，每年投資相同的資金，一樣有機會能以較低的風險，累積到和積極或穩健者所設定的相同投資收益。

而定期定額長期佈局基金的作法，既享有時間的優勢，能減輕投資時的資金壓力，並發揮克制花費、強迫儲蓄的功效，同時不需費神判斷進場時機點，降低買高賣低的風險，還有可能率先在低迷的市場中率先突圍，以 2011 年造成全球股市大震盪的歐債危機為例，比較在 2011 年 5 月債務危機高峰時進場定期定額及單筆投資的績效表現，約莫在全球股市跌幅收斂至一半時，定期定額策略的績效已領先轉虧為盈 *，更顯示定期定額逢低積極撿便宜，有助於把過去的風險扭轉為未來的機會。

．「強強」聯手理財助攻守

工欲善其事，必先利其器，挑選強勢基金與陣容堅強的理財諮詢團隊，可望讓投資理財事半功倍。有鑒於投資理財為長期計畫，所謂的強勢基金不宜以短期績效爆發與否為單一考量，應以中長期表現為優先條件，同時利用兩檔以上的股債類型基金，強化可攻可守功能，進而打造成出強勢資產配置。

此外，基於金融市場變化多端，若有基金理財服務團隊更是投資時的強力助攻隊員，富蘭克林擁有 70 多年的全球投資經驗，領先深入新興市場也將近 40 年，時間所累積的操盤經驗，面對市場多空考驗，能迅速應變及調整旗下基金佈局方針，竭力提供投資人以相對較低風險的管道，多元參與、分享全球市場的獲利機會。

◆ 精選國民基金 從「新」開始好「美」力

富蘭克林分析，因應 2018 年美國持續升息、縮表，以及歐洲將進行縮減購債規模等貨幣政策調整，偏多操作的同時也不忘防禦，意即佈局新興股債市與科技生技等美股基金時，也可同步搭配能應對利率上揚風險的全球債券型基金。

富蘭克林預期，2018 年將在全球貨幣政策趨向正常化的軌道續行，第一季的投資環境大抵是市場表現趨勢向上、利率上升的雙升環境，投資人夾在利率風險和獲利機會之間，佈局時更需精挑細選。建議可利用年關交接之際，趁勢重新審視投資組合，其中，新興市場及科技、生技等美股及產業型基金，相對能緊扣市場持續偏向多的氣氛，但防禦工作亦不能偏廢，留心利率走揚風險，適度納入策略靈活的全球債券型基金可增強資產體質。

* 資料來源：彭博資訊，全球股市採 MSCI 世界指數，2011 年 5 月底至 2013/12 月底。定期定額報酬率係理柏資訊假設每月 1 日扣款，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以投資報酬除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。投資人不能直接投資指數。

本文由富蘭克林證券投顧提供

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