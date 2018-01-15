阿里巴巴AI模型在斯坦福閱讀測試中戰勝人類對手

北京時間15日彭博報道，阿里巴巴開發出一個人工智能(AI)模型，其在斯坦福大學閱讀理解測試中的得分超出了人類。

阿里巴巴上周讓其深度神經網絡模型接受了測試，要求AI給出超過10萬個問題的确切答案，而這些問題所構成的試卷被認為是當前世界檢測機器閱讀水平的最權威标準之一。由阿里巴巴數據科學技術研究院開發的這一AI模型在測試中得了82.44分，相比人類對手82.304的得分稍勝一籌。

阿里巴巴說，這是機器首次在此類測試中戰勝真人。微軟開發的機器也取得了同樣的戰績，在同一測試中得到了82.650的高分，隻是成績的最終确認比阿里巴巴的AI模型晚了一天。

這家中國電子商務巨頭已經加入騰訊、百度等公司的行列，競相大力開發AI，以期藉其豐富社交媒體内容，吸引定位廣告和服務，甚至助力自動駕駛技術的研發。中國政府已經在一份全國性計劃中對此予以肯定，希望到2030年中國能成為AI領域的領軍國家。

所謂的自然語言處理是模仿人類對語言詞句的理解。斯坦福大學的測試題基于500多篇維基百科文章編制而成，旨在通過這套試題梳理出線索，看機器學習模型是否能夠在經過大量信息處理後給出問題的确切答案。

阿里巴巴研究院自然語言處理首席科學家司羅在一份公告中說，對于像“天為什麽會下雨”這樣的客觀問題，機器給出的答案準确率會很高。公告稱，其中的技術可以逐步應用于諸如客服、博物館指南、在線解答患者醫療問題等廣泛的實際應用領域，從而以一種前所未有的方式減少人力投入的需求。

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