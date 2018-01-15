【日盛投顧】指數再創新高，OTC震盪走升

◆盤勢分析

1. 上周五美國股市創新高，周一在蘋概股回神之下，台股跳空高開，盤中再創波段高，惟 3008 大立光走勢不佳與部分傳產類股漲多拉回，致使台股呈現狹幅波動，終場指數小漲 72.35 點，漲幅 0.66%，收在 10,956.13 點，台股再創波段新高，成交金額為 1,254.80 億元。但 OTC 指數價漲量增，收盤上漲 0.8%。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股呈現高檔震盪，短天期均線呈現多頭排列，產業、個股輪漲輪跌。

(2) 量能：台股成交量仍需放大，才有利多頭全面上攻。

(3) 技術指標：9 日 KD 值進入高檔，MACD 柱狀體零軸之上下滑，技術面略有過熱跡象。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 58.76 億元；外資 + 24.26 億元、投信 + 3.52 億元、自營 + 30.97 億元。

3. 類股輪漲輪跌，被動元件、原物料、二線塑化、金融、航運、中概收成等個股。

傳產漲多修正、電子、金融重掌多頭兵符

1. 電子類股

(1)LED：

上游龍頭廠 2448 晶電下半年 Mini LED 開始出貨，再加上外資預估晶電供應 iPhone 的 VCSEL(垂直共振腔面射型雷射) 將從今年第二季開始增溫，2018 年營收增溫，周一股價上漲超過 7%。下游封裝廠 3698 隆達與 6168 宏齊表現強勢。

(2)PA：

因有望打進 APPLE 供應鏈，加上中國移動標案開出，2455 全新第一季淡季不淡，股價震盪走高。帶動 3105 穩懋、8086 宏捷科漲幅超過 5%。

(3) 封裝測試：

3D 感測仍為盤面主流，加上 4Q17 虧轉盈題材，3374 精材股價走揚；金凸塊大廠 6147 頎邦再創波段新高。

(4) 玻纖布：

新產能將在第一季投產，配合先前實施庫藏股與法人連續買超，6181 富喬股價緩步走高，再創波段新高。

2. 非電子類股

(1) 生技製藥、保健食品股：

新藥相關類股 4174 浩鼎 16 號即將召開法說，市場預期將宣布新藥臨床進度，股價強勢漲停，帶動相關新藥股 3176 基亞、4108 懷特表現強勢。此外，股價基期較低的 4153 鈺緯，因樺漢科技宣布每股 19.3 元價格入股 19.5% 股權，擠身泛鴻家軍之列，股價跳空漲停。

(2) 金融：

近期美國金融股表現強勢，加上全球升息循環啟動，2881 富邦金、2891 中信金創波段新高；2882 國泰金逼近前波高點。