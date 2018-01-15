【大行報告】廣發：蘇寧(002024-CN)基本面改善 維持買入評級

廣發證券發布報告稱，蘇寧雲商(002024-CN)公告修正2017年業績預告，上調2017全年歸母淨利潤預測為41.2-42.2億元，其中因減持阿里巴巴股權增加淨利潤約32.5億元。剔除後，預計全年經營性淨利潤約8.7-9.7億元；此外，為統一企業公司名稱與渠道品牌名稱，公司擬更名為“蘇寧易購集團股份有限公司”，相應簡稱擬變更為“蘇甯易購”。

當前時點該行建議重新審視公司價值：11-17年蘇寧收入增長1倍、GMV增長1.5倍，但市值卻不及當年，無論自身曆史估值還是同行對比，蘇寧是少有的基本面持續改善、估值尚處于底部的消費龍頭；當前蘇寧正處于過去幾年來最好時期，且處于規模加速成長階段，預計未來三年蘇甯將是GMV複合增速30%以上的零售龍頭成長股；與成長加速相對應，蘇寧幾年轉型修煉的内功更是整體運營效率的快速提升。未來在保持規模快速增長的同時，整體盈利已經具備快速增長基礎；伴随蘇寧獨立運營蘇甯金融和物流業務并獨立對外融資後，蘇寧物流和金融業務的内涵價值已經開始具備客觀尺度，相應其對蘇寧上市公司整體價值的增量也理應逐步得到反映。

該行認為當前時點蘇寧正處于收入端加速增長、淨利率穩步提升的基本面持續向上周期。暫不考慮減持阿里巴巴股份投資收益(約32.5億元)及蘇寧金服股權增值，維持17-19年收入分别1922/2508/3209億元預測，對應29.4%/30.5%/28.0%增長，歸屬淨利潤9.5/17.1/31.0億元(不含阿里股權投資收益)，維持“買入評級”。

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