金立群：亞投行期望與國際金融機構合作

亞洲基礎設施投資銀行行長金立群，於1月15日舉行的亞洲金融論壇上表示，期望與其他國際金融機構合作，共同參與亞洲基礎設施融資計劃。這些基建項目投資金額龐大，動軌可以上10億美元，合作共同提供融資，可以分散分險。

他又介紹，亞投行選擇的基建融資項目，需要符合三條件，包括財政上的可持續性，需要有持續收入來源：項目需要對環境友善；以及為當地居民所接納。這些基建項目也需要有保薦人，落實執行項目的投資工作；並需要與當地政府有良好協調，確保如電廠建成後，不會因為缺乏電網而令電力不能對外輸出；以及要有良好的政策環境。亞投行的發展，會力求平衡亞洲與非亞洲國家之間的資源分配平衡，以及不同行業之間的資源分配平衡。

金立群認同，隨著中國經濟規模增大，對全球的貢獻也要相應增加，但他強調中國於全球的領導角色，並非如傳統的領導，甚麼都要插一手，而是提供支援，建立21世紀新關係。

他又再次澄清，亞投行並非中國的銀行，而是國際性的金融機構，至今共有84個會員國家地區參與，並以國際標準營運；亞投行亦並非等同一帶一路，後者是一個國際合作平台；而1月16日將是亞投行成立兩周年。

金立群指出，全球正面對錯配現象，一方面每天市場上都有高達2、3萬億美元，尋求投資機會；另一方面，發展中國家則在哭求資金，發展當地基礎設施。

文：周燕芬

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