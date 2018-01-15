俄羅斯考慮討論提前退出減產 美國原油期貨價格微跌

在油價觸及每桶 70 美元上方之後，俄羅斯認為討論提前退出減產已經不無可能。能源部長 Alexander Novak 上周五表示，OPEC 與非 OPEC 國家可能在阿曼會議上討論此事。

據《investing.com》報導，受相關消息影響，亞洲時間周一美國原油期貨價格小跌，挫 0.08%，至每桶 64.25 美元。布倫特原油則持續漲 0.78%，報每桶 69.80 美元。

各國力行減產之下，油價已經升至近 3 年高點。Novak 表示，他會在 1 月 21 日在阿曼舉行的部長級會議，討論當前油價的水準。不過，他說，這並非這次會議的主要目標。

Novak 認為，目前原油市場正日趨平衡，供應過剩的問題正在減輕。他說：「市場仍尚未平衡，我們還要繼續監測情況。」

另一方面，俄羅斯盧克石油 (Lukoil) CEO Vagit Alekperov 則主張，若油價維持每桶 70 美元上方超過 6 個月，俄羅斯應該開始退出減產協議。

對主要石油生產國來說，最大的難題仍是頁岩油業者。如果油價過高，將鼓勵頁岩油提高生產，從而打擊油價。

卡達能源部長 Mohammed al-Sada 認為，現在討論退出減產為時尚早，應該等全球原油庫存恢復到 5 年平均水準，才適合討論此事。

能源服務公司 Baker Hughes 數據顯示，至 1 月 12 日當周，美國新增 10 座石油鑽井平台，至 752 座，為 2017 年 6 月以來的最大增幅。