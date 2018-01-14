加油要快！中油：汽、柴油價格明(15)日起各調漲0.2元及0.3元

中油公司依浮動油價機制計算，自明（15）日凌晨零時起調漲各式汽油價格每公升 0.2 元及柴油價格每公升 0.3 元，參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 27.1 元、95 無鉛汽油每公升 28.6 元、98 無鉛汽油每公升 30.6 元、超級柴油每公升 25.1 元。



中油公司表示，本週國際原油價格受到石油輸出國組織（OPEC) 持續維持減產、美國商用原油庫存連 8 週下降等因素影響，引發市場過度擔憂供需將趨緊而走揚。本週調價指標 7D3B 週均價為每桶 67.06 美元，較前週 65.72 美元上漲 1.34 美元，新台幣兌美元匯率升值 0.012 元，國內油價依公式計算調幅為 1.60%，故汽油價格每公升調漲 0.2 元，柴油價格每公升調漲 0.3 元。各式汽、柴油參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。