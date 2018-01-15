〈鉅亨直播〉石油美元大威脅？人民幣原油期貨來了

中國原油期貨預計本周四 (18 日) 上市，基本框架為：人民幣清結算、淨價交易等，且允許在香港和上海兌換成黃金，而隨著「石油人民幣」的出爐，估計這將是中國挑戰「石油美元」的第一步。

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中國原油期貨 1/18 上市 懶人包搶先看

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