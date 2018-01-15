飛雅特CEO：2022年前公司獲利將翻倍 接班人不打算外聘

飛雅特與其他同業股價比較

飛雅特克萊斯勒汽車 (Fiat Chrysler Automobiles NV) 執行長 Sergio Marchionne 表示，靠著 Jeep 品牌的潛能，公司五年內獲利將翻升一倍。

藉其越野名牌將搶下近 20% 全球 SUV 市占率，以及美國企業稅降低帶來的好處，Marchionne 表示他的接班人就會實現這個策略。在服務 15 年後，65 歲的 Marchionne 相當堅持兌現 2019 年初自飛雅特退休的承諾，在此之前他接受了媒體專訪。

在 2014 年與克萊斯勒合併後，Marchionne 成功將飛雅特從一家幾乎快破產的歐洲車廠轉型為全球車廠，集團旗下品牌包含 Jeep、Alfa Romeo 和 Maserati。雖然與福斯、豐田等巨頭相比不了，但 Marchionne 靠著精簡開支以及將退潮流的房車轉向高利潤的越野車，給飛雅特帶來生機，他的發展策略重點在將 Jeep 推向全球。

他認為，「Jeep 不能拿下 1/5 SUV 市場？這完全沒道理。」這等同一年交車約 500 萬台，「如果真的辦到了，對公司來說，我們現在只在最開始。」

他稱，如果 Jeep 可以達到此目標，意味著整公司獲利將較目前水準翻倍，在 2022 年前翻倍也是可能的。他補充，川普總統的稅改案可以進一步提升獲利，一年約 10 億美元。該車廠目標 2017 年息稅前利潤 (EBIT) 至少 70 億歐元 (85 億美元)。

在競爭的環境打滾多年，Marchionne 表示，「在這一行，如果你真的想做得好，這是很累人的，我累了，我想做做別的事了。」但他也補充，如果他的存在是必須的，他會以股東的身分留下來。

他稱目前正在審視內部候選人名單，所有高層都會戮力執行公司策略至 2022 年，而其中一人最後就會成為「頂級狗 (the top dog)」。他補充自己不打算聘外部人員來接班。

目前投資者認為，最可望接班人選為投資長 Richard Palmer，另外 Jeep 品牌最大主管 Mike Manley 和 Alfredo Altavilla 讓飛雅特歐洲業務轉虧為盈，他們被視為 Palmer 的頭號勁敵，但 Marchionne 不願透露任何消息，只稱媒體報過的這些人都是他的名單，但也有一些沒見報的人選。