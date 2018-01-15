連續2年超越豐田 VW再次奪冠2017

福斯 Volkswagen (VLKAY-US) 公佈了 2017 年銷量數據，美洲及中國市場的銷量大增，抵銷了歐洲市場的弱勢。福斯股價週五 (12 日) 收盤上漲了 2.46% 來到 44.34 美元。

雖然 2015 年排放量造假事件影響了福斯的整體盈利，但在消費者眼中，其車輛的歡迎度還是相當的高。福斯推出的運動型休旅車 (SUV) 車款 Atlas 及 Teramont 也都相當受歡迎。

較 2016 年相比，2017 年出貨量成長了 4.2% 來到 623 萬臺車。12 月的銷量年增率 YoY 也成長了 5.6% 至 59 萬 4100 臺的新高。

出貨量的提升也使福斯連續 2 年贏過了日本豐田 Toyota (7203-JP)，成為全球第 1 的量販新車品牌。福斯的高端品牌奧迪 Audi (NSUG-DE) 及 Porsche 也於 2017 年創下了銷售量的新高。福斯將於 1 月 17 日公佈全集團 (包含所有品牌) 的銷量。

中國市場佔了福斯近一半的核心出貨量，較 2016 年比成長了 5.9% 至 318 萬臺。美國市場也成長了 5.2% 至 33 萬 9700 臺。歐洲市場則是下滑了 2.5% 至 143 萬臺。

福斯 VW Atlast 車款 / 圖：afp

豐田預計集團整體 (包含 Hino、Lexus、Daihatsu 等品牌) 2017 年銷量達 1035 萬臺，較 2016 年成長 2%。

《IHSMarkit》預計輕量型車款將會是未來的主流，認為在這塊市場裡，福斯有望於 2025 年成長 14.6% 至 775 萬臺，而豐田有望同樣成長 11.6% 至 965 萬臺，美國福特汽車 Ford (F-US) 有望成長 3.7% 至 584 萬臺。