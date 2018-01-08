在無人駕駛領域發威 NVIDIA和Uber、大眾攜手合作

摘要：在拉斯維加斯舉行的 2018 消費電子展上，「核彈」廠英偉達 (NVIDIA) 總裁黃仁勛還揭幕了與百度、采埃孚合作專為中國市場打造的自動駕駛車載電腦，作勢進軍這個世界最大乘用車市場。

正如今日（1 月 8 日）在拉斯維加斯舉行的 2018 消費電子展 (CES) 上英偉達總裁黃仁勛自豪的發言，「核彈」廠英偉達 (NVIDIA) 已不僅僅是硬核遊戲玩家眼中高配顯卡品牌的不二之選，更是在人工智慧 (AI)、深度學習、自動駕駛車輛 (autonomous vehicle, AV) 領域的領頭羊。

現代高端顯卡中包含的圖像處理器（GPU）晶片的運算能力，已經超出市場常用中央處理器 (CPU) 晶片近二十倍，GPU 平行處理的特性又更適合擔負海量數據的運算任務，英偉達正是仗着在 GPU 領域的霸主地位飛上了 AI 的風口，而現在最為火熱的 AI 應用場景，正是由海量圖像識別與學習當中應運而生的自動駕駛技術。

本屆 CES 上，英偉達不僅為業界帶來了最新一代自動駕駛晶片 Drive Xavier（擁有新款 512 核 Volta GPU 和深度學習加速器），還宣布與百度、采埃孚合作專為中國市場打造的自動駕駛車載電腦，作勢進軍這個世界最大乘用車市場。

為中國市場打造的自動駕駛車載電腦

這還沒完，這次 AI 教父黃仁勛還帶來更加爆炸性的新聞。在自動駕駛領域，英偉達已經擁有逾 320 家合作夥伴，而又將與兩大重磅玩家展開全面合作：美國第一大叫車平台、百億「獨角獸」Uber，以及百年悠久歷史的德國車企巨擘大眾 (Volkswagen)。

消息公布後，今日英偉達美股盤前漲 2.37%。

成為 Uber 平台的專屬自動駕駛硬體供應商！

致力於發展自動駕駛技術以降低專車司機的用人成本、擺脫勞動法和交通法方面監管門檻的 Uber，其實早在 2016 年於匹茲堡和鳳凰城投放的第一批沃爾沃 SC90 SUV 測試自動車上，就已經採用英偉達的 GPU 計算技術。

本次黃仁勛披露，採用英偉達技術的 Uber 自動車已經累計行駛超過兩百萬英里，而光是過去 100 天當中就完成了逾一百萬英里。

今後 Uber 平台將全面採用英偉達提供的 Nvidia Drive 技術，並應用到 Uber 近期披露的 Otto 自動駕駛貨運卡車上。

Otto 自動駕駛卡車與 Uber 自動駕駛 SUV

去年 Uber 因收購 Otto 相關事宜，曾與谷歌母公司 Alphabet 旗下自動駕駛技術公司 Waymo 對簿公堂，隨後 Waymo 全面與 Uber 行業對手 Lyft 展開合作。此次 Nvidia 與 Uber 確定全面合作關係，自動駕駛領域或將迎來一場「軍備競賽」。

大眾復古小巴車強勢回歸，這次帶上了電動 + 自動駕駛元素！

而在大洋彼岸的歐洲市場，英偉達也沒閒着。英偉達表示，在大眾汽車的幫助下，英偉達的 Drive IX 開發套件正將自己的人工智慧技術注入到這家德國「老字號」製造商的未來陣容中。

經典款式大眾小巴車與 I.D. Buzz 復古演繹

綜合車輛內外的處理傳感器數據的「智能副駕駛」能力，將實現電動車「玻璃座艙」的願景，而大眾汽車將為此專門推出復刻經典款式大眾小巴車的 I.D. Buzz，綜合復古元素、綠色能源與自動駕駛於一身，可以說是本屆 CES 展會上一道亮麗的風景線。

I.D. Buzz 的「玻璃座艙」

大眾方面預計，I.D. Buzz 將於 2022 年正式上市面向公眾發售。

I.D. Buzz

『新聞來源／華爾街見聞』