聯電控告美光在大陸市場侵權 於福州法院提起訴訟

鉅亨網新聞中心 2018年1月12號16點36分

晶圓代工二哥聯電 (2303) 與國際記憶體大廠美光間，關於專利侵權控訴與訴訟此起彼落，聯電今日宣布，針對美光所製造的三項產品，於福州市中級人民法院遞狀控告侵權，合計三案共求償 2.7 億元人民幣，並已委請律師處理，以捍衛聯電及股東權益。聯電表示，由美光所製造、生產、銷售的 Crucial DDR4 2400 8G 筆記型電腦記憶體、Crucial MX300 2.5-inch SSD 525GB 固態硬碟與七彩虹 iGame1080 烈焰戰神 X-8GD5X 顯卡中的顯卡存儲晶片，涉嫌侵害聯電大陸專利，聯電為維護權益，已於 12 日上午按不同侵權產品分別向福州市中級人民法院遞狀，對美光半導體(西安)、美光半導體銷售(上海)、廈門市思明區信通源電腦經營部、廈門安泰勝電子科技起訴。



上述 3 件訴訟案，聯電請求法院判令該等被告停止製造、加工、進口、銷售、許諾銷售被訴侵權產品的行為，銷毀全部庫存及相關模具及工具，並請求美光於 3 件訴訟各賠償 9,000 萬元人民幣，共計 2.7 億元人民幣。



聯電強調，公司長期投入大量資源及人力，研發半導體製造技術，其成果可用於邏輯晶片或記憶體晶片 (DRAM)，歷年來已在各國提出申請，獲得多項專利。在自有技術基礎上，研發團隊持續並積極精進各項研發成果，對於同業，也本諸公平競爭、友善合作的立場，共同研發或授權技術。



最後，聯電認為，美光為美國的國際知名公司，在最近的一年對聯電動作頻頻，明顯將美光自身與離職員工間的爭議，渲染為企業間的侵害行為，並在美國本土對聯電興訟。而聯電也提到，經深入檢視，發現有美光在大陸地區銷售之產品確實侵害聯電專利權，因而在大陸地區進行專利侵權訴訟，期能獲得公正裁判。



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