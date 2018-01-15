盤前財經大事搶先讀2018年1月15日

今日操盤前瞻

秘魯發生規模 7.1 強震

南韓同意今天與北韓會晤

日本 12 月貨幣存量 M2

歐元區 11 月經季調貿易帳

〈名師解盤〉台積電扮衝鋒 11000 領頭羊 惟量能需放大以防假突破

台股上周因為外資開始轉賣，儘管指數一度破 10900 點，但立馬拉回整理出現長黑 K 棒，所幸周五在股王大立光強拉漲停，逐漸回補長黑 K 棒。展望本周，法人表示，台積電法說將是影響指數能否站上 11000 點的指標，但是更重要的是成交量必須要突破 1500 億元，否則恐有假突破的疑慮。閱讀全文...

〈觀察〉2017 車市豐收國產車商營運卻颳涼風 2018 是轉機年？

2017 年是國內車市豐收的一年，新車總掛牌數繳出亮眼成績單達 444669 台，創 12 年來新高，然而，國產車商營收卻同步衰退，僅汽車龍頭和泰車 (2207-TW) 靠著轉投資挹注力守成長態勢，面對平價進口車的搶市壓力以及車市明顯的 M 型化消費趨勢，進入 2018 年後，國產車商究竟要以降價、強化配備抑或是全新車型來搶回買氣？仍有待觀察。閱讀全文...

〈鉅亨觀點〉太陽能三合一能扭轉產業困境 順利步入獲利坦途？

即將整併為「聯合再生能源公司」的新日光 (3576-TW)、昱晶 (3514-TW) 與昇陽科 (3561-TW) 日前宣布，獲國發基金通過注資案，喊出合併後首年營收達 500 億元、5 年後年營收上看 1000 億元的目標，並預計合併後隔年就可獲利，不過，在國內太陽能產業仍相對艱困下，三合一後就能順利扭轉既有產業困境，步入獲利坦途嗎？閱讀全文...

MWC 新機爭豔 亮點首推全螢幕、雙鏡頭、AI

CES 剛落幕，市場焦點開始轉往農曆年後將登場的 MWC，這場國際盛會更是智慧手機爭相競豔的重要展覽，已知包括三星年度旗艦 S9 系列、Sony Mobile XeriaXZ2 都將在西班牙巴塞隆納亮相，新機焦點鎖定全螢幕、雙鏡頭、AI 等，另外，宏達電 (2498-TW) 新旗艦 U12 也準備在今年上半年推出，目前發表日期尚未透露，據了解 LG 新機則可望在 3 月間發表。閱讀全文...

〈觀察〉被動元件漲勢四起 今年全年將無淡季

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 在 2017 年接連大幅調升了電容報價，近期又調升了電阻報價，電感廠奇力新 (2456-TW) 也調漲了報價，三大主要產品都漲價，也確立了今年被動元件將不會有淡季。閱讀全文...