與大立光官司還有後續求償 先進光重申努力解決 不排除任何方式

先進光 (3362-TW) 因遭大立光 (3008-TW) 控告侵權訴訟，去年 12 月 6 日由智慧財產法院判決賠償大立光 15.22 億元，大立光後續還有求償，先進光總經理高維亞今 (15) 日指出，先進光已提出上訴，與大立光侵權官司正在努力解決，不排除各種方式。

不過，先進光在此利空打擊下，今日早盤股價開低走低，盤中摜殺到跌停價 41.4 元鎖住。

大立光日前指出，與先進光的訴訟案，在智慧財產權法院判決出爐後，雙方有過接觸，但並沒有進一步的結果，高維亞今日上午指出，對於解決與大立光的侵權官司，先進光也正在努力中，不排除各種方式解決，以維護股東權益。

大立光執行長林恩平 12 日透露，大立光與先進光的侵權訴訟，大立光還有控告另一項全面性的侵權官司，這項官司以刑事附帶民事求償 140 億元，目前先進光已在 2015 年遭起訴，在等待進一步法院判決結果。

林恩平強調，先進光應主動向大立光提出解決方案。

先進光今日股價以 43.5 元低盤開出，並開低走低摜到跌停 41.4 元鎖住，股價也呈現破底走勢，高維亞在率團參加美國拉斯維加斯 CES 展之後，目前人在舊金山拜訪客戶，至於是否以庫藏股護盤，高維亞表示，要等董事會的進一步決定。