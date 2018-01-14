王雪紅連3年領軍參展CES 今年Vive團隊奪全球媒體22項大獎

宏達電 (2498-TW) 在今年的美國 CES 展發表升級版硬體設備 Vive Pro 及無線 VR 頭顯整合方案 Vive Wireless Adaptor，鎖定專業市場，再加上中國市場推出的一體機 Vive Focus，在整體 VR 布局上更加完整，董事長王雪紅連續 3 年領軍參展 CES，彰顯在 VR 領域的強烈企圖，今年 Vive 團隊也交出好成績，獲得全球各科技媒體 22 項大獎。

王雪紅看好 VR 是重要的明星產品，2 年多來積極打造 VR 生態圈，加強內容的充實，在 Vive 上市兩年多後，宣布推出升級版 Vive Pro，且連續 3 年親赴 CES 展，除了跟國際客戶見面，更親自在展場體驗相關新品。

宏達電表示，無線 VR 頭顯整合方案預計將在第 3 季上市，相關價格則要稍後才會公；有關 Vive Pro 的上市時程及價格，宏達電尚未透露相關細節，市場則是預期最快可在第 1 季上市，主要鎖定專業市場。

宏達電 Vive 團隊和作品今年在 CES 獲得包括 TechRadar 、The Verge、 Engadget 、Variety 、CNET Live 、Mashable 等各大科技媒體共 22 個全球大獎，獲評為最佳 VR/AR 產品首選。

今年 CES 再度寫下紀錄，共有 3900 多個廠商參展，新創團隊達 900 家，整體展區面積超過 275 萬平方米，創 51 年來最高，以呈現令人讚嘆的消費性電子為主題，VR 近 2 年都是 CES 的焦點，今年 AR／VR 參展家數達 70 家，展出更多的應用及內容，宏達電 VR 產品在今年 CES 中獲得半導體、國際車廠採用。