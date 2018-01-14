MWC新機爭豔 亮點首推全螢幕、雙鏡頭、AI

CES 剛落幕，市場焦點開始轉往農曆年後將登場的 MWC，這場國際盛會更是智慧手機爭相競豔的重要展覽，已知包括三星年度旗艦 S9 系列、Sony Mobile XeriaXZ2 都將在西班牙巴塞隆納亮相，新機焦點鎖定全螢幕、雙鏡頭、AI 等，另外，宏達電 (2498-TW) 新旗艦 U12 也準備在今年上半年推出，目前發表日期尚未透露，據了解 LG 新機則可望在 3 月間發表。

智慧手機競爭激烈，工研院產業經濟與趨勢研究中心 (IEK) 分析師呂珮如指出，2018 年在智慧手機潮流技術趨勢上包括全螢幕、雙鏡頭、AI、指紋辨識、無線充電等，對台廠相關供應鏈來說具有正面效益；她表示，2018 年全球手機出貨預估約可達 19.6 億支，年增 2.2%，其中智慧手機約 16.4-16.7 億支，年增 5-7%。

今年新機戰台灣先由中高階手機打起，三星、Sony Mobile、宏達電都積極備戰，宏達電本周一 (1/15) 將發表新機，推測將先由 U11 Eyes 上陣，至於年度旗艦 U12 渲染圖也在科技網站上曝光，推測新機將採全螢幕、極窄邊框設計，搭載高通 S845 處理器，主相機雙鏡頭，5.7 吋螢幕，支援 4K 超高畫質，另外還有指紋辨識，新一代 Edge Sense 側邊觸控技術等，不過，相關規格傳聞仍未獲得證實。

一年一度全球行動通訊大會 (MWC)，今年 2 月 26 日至 3 月 1 日將開展，三星確定將在展前搶先發表年度旗艦 S9 、S9 + 系列，傳分別搭載 5.8 吋、6.2 吋的 18:9 Super AMOLED 螢幕，處理器將分別搭載 Exynos 9810 及高通 Snapdragon845，另外，S9 + 傳將搭載雙鏡頭。

Sony Mobile 今年將推出更多雙鏡頭機款，據指出，新機 Xeria XZ2 (或 Xperia XZ1 Premium) 也將在 MWC 亮相，市場推測將首度採用全螢幕、搭載 Snapdragon 845。

另一家韓系大廠 LG 將不在 MWC 發表旗艦機 G7，據指出，正式亮相時間約落在 3 月中旬左右，可望在 4 月開賣；另外，華為也計畫在 MWC 發表新一代 P 系列旗艦機。