〈名師解盤〉台積電扮衝鋒11000領頭羊 惟量能需放大以防假突破

台股上周因為外資開始轉賣，儘管指數一度破 10900 點，但立馬拉回整理出現長黑 K 棒，所幸周五在股王大立光強拉漲停，逐漸回補長黑 K 棒。展望本周，法人表示，台積電法說將是影響指數能否站上 11000 點的指標，但是更重要的是成交量必須要突破 1500 億元，否則恐有假突破的疑慮。

分析師張志誠表示，台股下周幾個重要事件，包括南亞科及台積電法說，其中又以台積電法說最為重要，畢竟台積電占台股權值最重，而上週股王大立光法說後，破除了市場的疑慮，接下來就看台積電對今年的景氣看法。

另外則是在成交量部分，張志誠表示，台股上周日均量大約在 1300 億元附近，但是很明顯，這樣的量能只能緩步走揚，要突破 11000 點的整數關卡，加上又是要靠台積電打頭陣，量能至少要來到 1500 億元的水準，才不會出現假突破珍整理的狀況。

分析師林隆炫表示，股王大立光上周五漲停，代表已經觸底完成，本周應該還有續漲空間，更重要的是，大立光漲停代表電子股中段整理已經完成，因為電子類股指數相對於傳產表現，在目前台股類股仍處於整理，而拖累電子類股的關鍵，就是大立光，隨著大立光漲停，如能續漲，同時鴻海也是類似的狀況，一旦回穩，電子股將可重回盤面主流。

林隆炫表示，台股近期的強勢指標在傳產跟金融，其中傳產的非金電指數目前 1 月月線已經過高，至於金融則是距離創高還差臨門一腳，電子類股則是最早在去年 12 月就創高，但是也是最早拉回整理的，也因為最早拉回，所以相對安全，隨著大立光回穩，也讓電子股成為指數穩盤重心。

分析師許博傑表示，原物料在農曆年前還可以繼續觀察，因為有季節性因素，帶但是到了農曆年前後，應該就是要了結，至於電子則是會接棒傳產，等到 4 月之後，如果航運又轉強，預料原物料股還有另一波行情。

如果投資人短線仍看多台股走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指兆豐 75 購 02(068953-TW)、臺股指永豐 74 購 01(065762-TW)、臺股指群益 74 購 07(067518-TW) 等。