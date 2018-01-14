〈鉅亨觀點〉太陽能三合一能扭轉產業困境 順利步入獲利坦途？

即將整併為「聯合再生能源公司」的新日光 (3576-TW)、昱晶 (3514-TW) 與昇陽科 (3561-TW) 日前宣布，獲國發基金通過注資案，喊出合併後首年營收達 500 億元、5 年後年營收上看 1000 億元的目標，並預計合併後隔年就可獲利，不過，在國內太陽能產業仍相對艱困下，三合一後就能順利扭轉既有產業困境，步入獲利坦途嗎？

台灣太陽能產業曾位居全球要角，惟近年來隨著中國以雄厚資本與國家機器協助、持續擴大垂直整合規模，導致台灣太陽能電池廠規模與獲利能力節節敗退，更淪為中國業者的備胎代工廠，競爭力明顯不若以往，缺乏雄厚資本與內需出海口，是台廠節節敗退，遭中國廠商迎頭趕上的主因。

當規模壯大勢在必行，3 家公司「不得不」合併成立新公司，從各自產品與業務截長補短，減少重複性的支出，提高資本運用的彈性與效率，也能獲得更佳的議價能力，透過整合各自優勢與資源共享，市場競爭力可望因此提高，引來資本挹注後，守穩台廠本身的技術優勢，才有機會與強勢環伺的中國廠商搶食大餅。

新日光董事長洪傳獻也多次強調，三合一之後並非外界所言的「電池大聯盟」，而是納入各家公司自身優勢，發揮垂直整合產生的綜效，並優化設備、降低成本，也擺脫長約與老舊設備等包袱，以嶄新姿態重新出發。

不過，三合一之後，就能一舉扭轉國內太陽能產業既有的困境嗎？從產能來看，3 家公司整併後總產能除躍居全台最大太陽能電池業者外，還可望成為全球第五大太陽能電池廠，努力拚搏打「世界盃」而以目前產業狀況來看，中國廠商仍握有太陽能市場主導權，即便聯合再生能源獲國發資金挹注，但競爭力也未必能因此與陸廠相比擬，恐怕仍不足以改變目前產業發展狀態。

據 3 家公司規劃，合併後首年年營收將達 500 億元，目標為合併後隔年成功獲利，預估到了第 5 年，年營收可望達 900 億至 1000 億元，其中一半營收來自系統業務、另一半來自模組與電池業務。市場人士預估，從新公司的營運模式來看，5 年後就算電池業務打平，光靠模組與系統業務獲利就可達 50 億元。

然而，近來台廠紛紛籌組模組大聯盟，除三合一的第二階段模組產能將擴充至 3GW(十億瓦) 外，茂迪也與碩禾合資打造模組廠，元晶的屏東大模組廠也有碩禾參與私募，台廠未來預計開出的模組產能將超過 5GW，在市場需求可能不如產能的情況下，國內模組產能過剩的隱憂也隨著新公司的成立而擴大。

除模組產能過剩的隱憂外，3 家公司營運體質雖較 2016 年轉佳，但去年前 3 季稅後虧損共超過 50 億元，聯合再生能源是否能在今年 Q3 整併完成後，順利發揮垂直整合綜效，並在明年成功獲利，還是得視國內內需市場是否隨綠能政策的推展而開花，好讓三合一能在搶食商機的同時，一點一滴發芽茁壯。