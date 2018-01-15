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人行：人民幣國際地位與GDP不相稱 發展空間大

人民幣的國際地位遠低於中國經濟在全球中所佔的比重。 (圖：AFP)
人民幣的國際地位遠低於中國經濟在全球中所佔的比重。 (圖：AFP)

人民幣國際化的步伐有望加快，人民銀行副行長殷勇昨 (14) 日指出，人民幣的國際地位遠低於中國經濟在全球中所佔的比重人民幣的國際使用還有巨大發展空間。

目前中國 GDP 佔全球 GDP 約 15%，進出口總額也佔全球進出口總額的 11% 以上，表明中國在全球經濟、貿易和投資都佔有重要分量，但人民幣在國際體系當中仍處在相對較低的水平。

全球市場需求巨大，殷勇舉例，在國際清算中，人民幣使用量大概只有 1.8% 左右；人民幣佔全球外匯儲備也才剛超過 1%。人民幣在國際體系中的使用程度和中國經濟的國際地位相比，的確還有比較大的差距。

「一帶一路」倡議為人民幣國際化提供了重要的戰略機遇。在這個區域中，人民幣的實際收付金額佔中國和這些區域的貿易總量的比例只有 14%，繼續發展的空間非常大。

此外，銀監會將進一步整頓銀行業市場亂象，嚴守不發生系統性金融風險的底線。今年整治重點包括 8 個方面：

1. 公司治理不健全；

2. 違反宏觀調控政策：違反信貸政策和房地產行業政策；

3. 影子銀行和交叉金融產品風險，包括違規開展同業業務、理財業務、表外業務、合作業務；

4. 侵害金融消費者權益。

5. 利益輸送包括向股東輸送利益、向關係人員輸送利益。

6. 違法違規展業，例如，未經審批設立機構並展業、違規開展存貸業務、違規開展票據業務、違規掩蓋或處置不良資產；

7. 案件與操作風險，主要是列舉一些案件高發多發的薄弱環節和存在的突出問題，包括員工管理不到位、內控管理不到位；

8. 行業廉潔風險，包括業務經營和訊息管理兩個方面。
 

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