人行：人民幣國際地位與GDP不相稱 發展空間大

人民幣國際化的步伐有望加快，人民銀行副行長殷勇昨 (14) 日指出，人民幣的國際地位遠低於中國經濟在全球中所佔的比重，人民幣的國際使用還有巨大發展空間。

目前中國 GDP 佔全球 GDP 約 15%，進出口總額也佔全球進出口總額的 11% 以上，表明中國在全球經濟、貿易和投資都佔有重要分量，但人民幣在國際體系當中仍處在相對較低的水平。

全球市場需求巨大，殷勇舉例，在國際清算中，人民幣使用量大概只有 1.8% 左右；人民幣佔全球外匯儲備也才剛超過 1%。人民幣在國際體系中的使用程度和中國經濟的國際地位相比，的確還有比較大的差距。

「一帶一路」倡議為人民幣國際化提供了重要的戰略機遇。在這個區域中，人民幣的實際收付金額佔中國和這些區域的貿易總量的比例只有 14%，繼續發展的空間非常大。

此外，銀監會將進一步整頓銀行業市場亂象，嚴守不發生系統性金融風險的底線。今年整治重點包括 8 個方面：

1. 公司治理不健全；

2. 違反宏觀調控政策：違反信貸政策和房地產行業政策；

3. 影子銀行和交叉金融產品風險，包括違規開展同業業務、理財業務、表外業務、合作業務；

4. 侵害金融消費者權益。

5. 利益輸送包括向股東輸送利益、向關係人員輸送利益。

6. 違法違規展業，例如，未經審批設立機構並展業、違規開展存貸業務、違規開展票據業務、違規掩蓋或處置不良資產；

7. 案件與操作風險，主要是列舉一些案件高發多發的薄弱環節和存在的突出問題，包括員工管理不到位、內控管理不到位；

8. 行業廉潔風險，包括業務經營和訊息管理兩個方面。

