德銀：今年人民幣匯率波幅大 年底前將貶至6.8

承接周二 (9 日) 跌勢，人民幣離岸價 (CNH) 周三 (10 日) 早盤一度跌破 6.54 兌 1 美元關口，中國官方開出的中間價並非太弱下，離岸價隨後掉頭回升，最高重上 6.50 水平。不過，交易員認為，未來人民幣將受美元匯價左右，今年底或見 6.6 至 6.7。德銀經濟學家則預估，人民幣年底前將貶至 6.8。

人民幣昨先跌後回升，離岸價早段一度最多跌 103 點子，低見 6.5453，其後反彈，傍晚外圍升上 6.5091 全日高位，截時晚上 8 時許報 6.5164，大升 186 點子。人民幣在岸價 (CNY) 早盤更一度跌破 6.53，最低報 6.5385，日盤收報 6.5179，倒升 28 點子。中間價連續第 2 天下挫，報 6.5207，大跌 239 點子，跌幅為將近 4 個月來最大。

美元兌人民幣走勢

周二人民幣因應人行暫停以「逆周期因子」計算中間價而急跌，《星島日報》引述恒生司庫周丹玲表示，昨日人民幣中間價未公布前，離岸價持續偏軟，直至市場見中間價並非太弱，遂對人民幣走勢不太悲觀；現時人民幣短倉不多，離岸價隨後反彈。由於預期美國將會繼續升息，支持美元偏強，估計今年底人民幣將徘徊於 6.6 至 6.7 水平，惟最終也視乎中國經濟數據表現及會否升息。

人行貨幣政策委員黃益平接受外電訪問時表示，計算中間價暫停加入「逆周期因子」，有利人民幣匯率市場化。現時人民幣相對穩定，是時候讓市場有更大角色決定人民幣匯價，強調當局期望令匯率有更大彈性和波動。

滙豐環球研究董事兼高級外匯策略師王菊認為，人民幣單邊貶值已成歷史，料今年人民幣徘徊於 6.5 至 6.6 水平。鑑於市場對中國中長期增長重拾信心，外國投資者進入大陸證券及債券市場將會持續，按去年外國投資者流入大陸股債市場的資金估算，預期今年大陸股市及債市各有 1000 億美元的流入也屬合理。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩也認為，人行暫停「逆周期因子」是反映人行希望人民幣匯率能有雙向與更大波動，而不是「走大單邊」。

香港《文匯報》引述周浩指出，由於現時中國貨幣政策偏緊，令人民幣利率較高，市場作出單邊投資人民幣套息獲利。由於人民幣匯率波幅要大於 3% 至 4% 的利差交易收益，才有足夠吸引力避免單邊投機行為，「給投機者一個深刻的教訓」。

因此周浩預料，今年人民幣匯率波幅大於去年，兌美元將於 6.3 至 7 算之間波動，而人民幣兌美元匯率會因為人行「新招」與美元會扭轉現時的弱勢，於年底前將貶至 6.8。