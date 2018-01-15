人民幣中間價升值358基點 破6.46關口 創逾20個月新高

新浪外匯訊 1 月 15 日，人民幣兌美元中間價報 6.4574，較上一交易日上調 358 點，升至 2016 年 5 月 3 日以來最高。

週末市場，美元延續頹勢，美元指數跌破 91 整數位，創逾三年最低。有觀點認為，當前全球經濟復甦更趨同步，貨幣政策更趨同向，一些主要非美貨幣升值將抑制美元上行，美元強勢週期可能已經結束。

專家指出，2018 年中國經濟發展態勢如能與預期走向基本一致，在穩中求進總基調下邁向高質量發展，那麼人民幣匯率或將在雙向波動中有小幅升值。

瑞訊銀行（Swissquote）市場策略主管 Peter Rosenstreich 表示，其對中國繼續保持樂觀，並預計美元將整體走弱，再加上市場對非美貨幣的多元配置需求，都將支持人民幣匯率。Rosenstreich 預計，強勢人民幣的前景，指向 “持有人民幣是個明智選擇”。

外匯專家韓會師則提示，人民幣當前只是對美元升值，人民幣對一籃子貨幣的總體匯率水平是平穩的，雖然人民幣對美元升穿了 6.50，上週五最高觸及 6.4580，逼進了 2017 年 9 月 6.4350 的前期低位，但同時美元指數也跌穿了 91，和 2017 年 9 月 91.0 的前期低位基本持平。所以，人民幣對一籃子貨幣其實是相當平穩的。

新聞來源：新浪財經