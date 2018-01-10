人民幣升升不息背後有4大原因 逆週期因子排第1

2018 年開年，人民幣繼續飆升，過去數個交易日，人民幣匯率累計漲幅超過 300 個基點。FX168 財經網報導，分析認為，人民幣不斷升值的背後有 4 大原因：

1、逆週期因子

2017 年 5 月末，中國人民銀行就中間價形成機制引入逆週期因子，此後人民幣大幅升值。第一財經援引中國社會科學院世界經濟與政治研究所國際投資研究室主任張明表示，人民幣的大部分升值是在 2017 年 5 月下旬加入逆週期因子之後實現的，5 月後變成了一個雙升 (美元 / 人民幣收盤價和人民幣對一籃子貨幣) 的格局。

在逆週期因數引入 3 個月後，人民幣對美元的升值幅度就達到了 4%，即使是在去年 10 月美元再度走強的背景下，人民幣也未受到太大擾動。

昨 (9) 日傳出人行將「逆周期因子」的影響力從人民幣中間價定價機制中剔除，並且已經生效。消息觸發離岸人民幣 (CNH) 跌破 6.53 關口，一度急挫 416 點，低見 6.5388 兌 1 美元。分析認為，人行此舉是想打壓人民幣升值預期。

此外，逆周期因子在最近 2 個月對匯率已沒有影響，顯示人行準備讓人民幣走勢更由市場導向，近期央行加強資本外流措施，減少了當局對貶值引發資本外流的憂慮。

2、美元疲軟

美元指數走勢

人民幣匯率一般是以美元作為錨，當美元走低的時候人民幣往往表現為升值，過去一年美元貶值幅度將近 9.8%，同期人民幣升值 6.29% 左右。

在美國稅改法案通過和美元升息後，美元指數不但沒有上升，反而出現下跌。從去年 12 月 12 日的 94.06 跌至今年 1 月 7 日的 91.79，同期，人民幣匯率則從 6.61，到今年 1 月 5 日的 6.4780。

據經濟觀察報消息，接近監管層的消息人士指出，針對「美國稅改通過與 Fed 升息」中國出台的系統性應對對策導致人民幣走強。

美元升息後，央行在公開市場上也相應升息，部分沖銷了美元加息的影響。此外，儘管貨幣政策總基調沒變化，但市場總體感覺還是收緊，這些因素顯然利好人民幣匯率。

3、中國國內的經濟政策

2017 年經濟走勢和貿易走勢超出市場預期，進而成為支撐人民幣相對其他貨幣長期穩定上升的基礎。在 2017 年的中國經濟工作會議上，仍然強調防風險，向市場釋放了貨幣政策不會放鬆的信號，對市場預期或有較大的影響。

4、外匯管理局的新規

元旦假期期間，國家外匯管理局規定 2018 年 1 月 1 日起，個人持境內銀行卡在境外提取現金，本人名下銀行卡 (含附屬卡) 合計每個自然年度不得超過等值 10 萬元人民幣。

這不禁讓人想起在 2017 年 1 月初，當在網銀上換匯時會彈出「個人購匯申請書」頁面，提醒你注意換匯的用途，比如不能用來境外買房、購買證券等。隨後在短短幾天內，人民幣升值幅度超過 1000 點。

分析人士表示，雖然不能將這 2 個時間段的人民幣升值與監管層的新規劃上等號，但是升值時間點的巧合，難免讓人產生聯想。

展望 2018 年人民幣走勢。瑞訊銀行 (Swissquote) 市場策略主管 Peter Rosenstreich 表示，中國強勁的經濟增長，更高的本幣利率，及美元整體走弱，再加上市場對非美貨幣的多元配置需求，都將支持人民幣匯率，預計人民幣兌美元 2018 年底將升至 6.45。

這位分析師在去年末預測，人民幣兌美元 2017 年底將升至 6.55，與當時的市場主流觀點背道而馳，卻被事實證明是彭博匯總的 36 個預測中，最準確的一個。