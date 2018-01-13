紐約匯市─歐元上漲至3年高點 英鎊觸及英國脫歐後高點

歐元兌美元週五上漲至三年高點，德國國會議員就梅克爾的基民黨與反對派社民黨之間的聯合政府草案達成協議，支持了歐元上漲。

英鎊上漲自英國脫歐以來高點，報導指出荷蘭與西班牙希望達成英國軟脫歐，英鎊因而上揚。

在歐元走強壓力下，美元下跌。美國公布 12 月消費者物價指數小幅高於預期，並未能支撑美元。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.6% 至 91.267。本週，該指數下跌 0.8%，連續第四週下跌。

歐元上漲近 1% 至 1.2136 美元，創 2014 年 12 月以來高點，紐約週四尾盤報 1.2034。

英鎊盤中上漲至 1.3701 美元，創英國脫歐以來高點。最近價位報 1.3697，週四尾盤報 1.3539。

德國總理梅克爾的基民黨與社民黨達成協議，組成聯合政府。歐元因而上漲，擴大週四的漲幅。

週四，歐洲央行公布 12 月會議記錄顯示，決策官員考慮 2018 年貨幣政策立場偏向鷹派，歐元上漲。

在歐元走強壓力下，美元指數轉弱。但因美國公布消費者物價指數與零售銷售數據屬利多，美元削減跌幅。美國 12 月核心消費者物價指數上升 0.3%，預估為上升 0.2%。

儘管美元疲弱，但分析師說，週五的數據顯示預期今年將升息三次的聯準會 (Fed)，可能於 3 月第一次採取行動。

報導指出，西班牙與荷蘭財政部長同意支持英國軟脫歐，英鎊週五因而上漲。軟脫歐可讓英國與其最大貿易夥伴保持較密切關係。