便利蜂收購領蛙 無人貨架跑馬圈地成三足鼎立之勢

去年下半年，無人貨架絕對是創業投資領域的超級明星。

證券時報·創業資本匯記者根據公開資料統計發現，目前市場上至少有超過50個玩家入場，宣布獲得融資的數額超過30億元人民幣。

但在玩家和資本擁擠的任何一條賽道，都終會迎來清牌整合的那一天。就在資本火熱的同時，行業內的企業整合也在同時運行，諸如猩便利收購51零食、果小美並購番茄便利。

2018年才開始，無人貨架第三宗收購案就誕生了。與以往其他領域的清牌整合期相比，無人貨架的這一天似乎來得要更快一些……

從爆紅到整合，無人貨架走得很快

1月12日，便利蜂和領蛙共同宣布，便利蜂已完成對領蛙的戰略投資並控股，領蛙將並入便利蜂的無人貨架業務，成為便利蜂旗下品牌之一。

在雙方聯合發布的新聞稿中，強調此次戰略投資/業務合並後，領蛙團隊將繼續獨立運營，持續服務現有客戶並在優勢區域繼續大力拓展新客戶。便利蜂將向領蛙共享後端IT平台、基礎設施和供應鏈資源，並在商品、活動上給予更多的資源和支持。

自2017年11月開啟無人貨架業務後，截至目前，便利蜂已經在全國範圍內完成5萬個貨架投放，成為該領域的頭部企業之一。據悉，便利蜂現在的投放能力已經升級到每周2萬個貨架，預計春節前可完成50萬個貨架投放。

此次被並入便利蜂的領蛙，成立於2015年7月，是國內最早進入無人貨架業務的公司之一。2年來已累計服務5000家企業，鋪設上萬點位，具備豐富的運營經驗。之所以“盯上”領蛙，便利蜂相關負責人表示，領蛙在無人貨架領域已耕耘了2年，有優質的區域高密度點位，業內領先的單點高產出和低損耗。

其表示，在公司的“便利+”戰略體系中，新型便利店是業務核心，無人貨架將作為有效的補充形式，共享公司整體的IT系統、供應鏈系統和物流系統。

去年下半年開始，無人貨架突然爆紅，吸引眾多玩家和資本的入駐，成為風口行業之一。但在賽道逐漸擁擠的同時，後進者盲目跟風、資本追求布局、玩家之間惡性競爭、貨架商品損耗率較高等問題也隨之暴露。而與此前眾多風口行業類似，在問題頻頻爆出後，行業內資源逐漸向頭部企業靠攏，尾部企業在糧草難以為繼的情況下，只能追求被收購的“好結果”。

去年9月，無人貨架“果小美”與智能貨櫃“番茄便利”完成戰略合並。一個月後，猩便利對51零食進行了全資收購。加上此次便利蜂戰略控股領蛙，盡管從表現形式上有所區別，但辦公室無人貨架、智能貨櫃、智能便利店都在針對不同場景的相互依存而走向融合。

憑借資本優勢，行業內已成三足鼎立

但頭部玩家並非就一帆風順。近期，曾在天使輪融資就完成過億量級的猩便利，被曝由於瘋狂擴張，資金上出現了緊張，在供應鏈和點位維護上都出現了問題。

去年下半年，當無人貨架開始火起來的時候，搶占線下點位、擴張規模成為所有玩家的首要任務。業內人士指出，盡管在無人貨架領域，點位競爭非常重要，但精細化運營是這種業務模式成功的前提條件，低質、無效的點位和粗放的運營不會帶來價值的任何提升。

不過，業內也認為，擁有30萬點位數量的公司將占據這個行業決定性的優勢，擁有在全國範圍內投放能力的企業才有機會參與到最終的決賽。由此，不難想象，頭部企業們瘋狂擴張的邏輯，從這裏出發。

在投資人看來，無人貨架門檻本身就不夠高，因此市場上會有很多玩家快速進入，是可以預見的。

睿鼎資本高級投資總監蘇家輝表示，新零售領域一直有兩種趨勢，第一種是傳統的線上巨頭通過布局線下的生鮮商超便利店，打造線下的生態，其反映的是線上的流量成本的大幅提高，部分電商企業的財報顯示2017年線上新獲客成本提升近50%，而目前整體線上零售銷量占整體社會零售總額基本維持在15%，由此看來線下流量始終是難以避免的主戰場；第二種則是近幾個月出現的無人貨架浪潮，這一波趨勢的主角主要是創業公司，相比起重投入、回報周期長、重供應鏈、重物流等幾大特點，無人貨架勝在投入相對小、回收成本快、布點迅速以及進入壁壘低的特點，並迅速在2~3個月內行業獲得了超過30億元的機構融資。從目前的行業情況來看，無人零售仍未到達下半場洗牌階段，行業巨頭也仍未顯現，整體行業仍在探索的過程中。行業內發生的並購若說是對公司整體的並購，更像是使用相對低成本的資金對同領域不同地域的點位收購，或者是對不同領域的補充性品類公司進行收購，以產生更大的協同效應。

有業內人士分析指出，這些玩家和案例並不能代表無人零售行業，只是其中很細分的領域。零售業包含了售貨機、貨架、便利店、超市、大賣場、shopping mall，是一個很大的領域。2016年社會零售總額33.2萬億，這些無人貨架、無人便利店才在裏面占比多少？無人零售是零售業升級變革的一個趨勢，是傳統零售的補充當然肯定會替代部分傳統有人零售，基於技術的變革、效率的提升，零售業態的轉變和供應鏈升級才剛剛開始。具體到細分的領域，無人貨架現在形成三足鼎立局面：猩便利、每日優鮮、果小美繼續憑借資本優勢跑馬圈地，市場占有率靠後的企業已經很難形成抗衡擴張的優勢了，會加速被頭部收購整合。

業內人士認為，無人貨架領域已經在上半場跑馬圈地、占領市場並形成規模優勢這個階段跑出了頭部企業，是否到達下半場要看這3家的占有率和滲透率，頭部整合長尾還會持續3~6個月。下半場的競爭，就是對頭部企業供應鏈管理、SKU的品類叠代（提供高毛利產品）、用戶消費數據的采集和分析、盈利模式跑通等幾個方面的考驗。

蘇家輝指出，2018年，無人零售的商業模式成功與否將會得到市場的驗證，創業公司是否能夠低成本找到用戶、有效降低運營成本、提升用戶對品牌忠誠度並且能在有效時間內獲得資本的青睞，都是決定這一模式是否成立的因素。在一級市場商業模式加速叠代的殘酷競爭中，頭部效應已經屢次被驗證，考慮到每一波新趨勢開始和結束的間隔都越來越短的情況下，加速布點並降低運營成本，盡快實現正向的現金流，才能保證不在真正的競爭到來之前倒下。

證券時報記者 張國鋒 岳亞楠

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