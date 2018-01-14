金融業資訊犯罪年成本逾百億美元專家建議監管從這下手

勤業眾信聯合會計師事務所發布 2018 年亞太區金融服務監管與銀行和保險業趨勢展望報告指出，「著重金改執行細節、重視數據管理、強化風險治理與掌握新興金融商機」為 2018 年的金融服務監管的關鍵趨勢，而金融科技、監管科技等各項創新技術，顛覆了金融市場運作模式，也為產業帶來全新挑戰，「聚焦重點策略、翻新科技與流程機器人（RPA）應用」將是金融服務業維持優勢的 3 大亮點。

不過，面對金融業每年的資訊犯罪成本約達 182 億美元，位居所有產業之冠，全球監理機關普遍對金融系統網路風險（Cyber Crisis）感到擔憂。勤業眾信認為，面對金融創新所產生的風險管理議題，監理機關應將關注範疇擴大至兼營金融服務的科技業，或是電子商務巨頭所專長的「科技金融」上，透過適時納入監理規範、確保金融穩定性與消費者權益及防治內線交易或市場操縱等策略，強化 2018 年監管力道。

勤業眾信聯合會計師事務所銀行產業負責人陳盈州指出，全球新金融法規制定雖逐趨放緩，但強化數位革命的數據應用、個資保護和資安控管等，則是以高規格之規範嚴格要求，尤其是目前銀行業正積極進行數位轉型，根本之道是改變既有作業流程，導入流程機器人（RPA）等輔助式科技，透過併購或策略聯盟發展業務，以朝「以客為本」之核心價值邁進。

勤業眾信聯合會計師事務所保險產業負責人林旺生也表示，導入新興科技加速保險業創新腳步，有助優化傳統標準作業流程及商業模式，進而創造高附加價值和獲利成長空間。值得注意的是，各界應朝共同目標努力，致力推動法規更新及累積實務經驗，以利保險業朝具「加乘效果」的發展方向邁進。

此外，隨著支付業務的重要性與日俱增，展開併購策略提升數位競爭力、與同業或第三方平台採 P2P 合作，是銀行業適應快速演變的支付業務之捷徑。而未來銀行業消費金融項目應朝「拓展行動通路」策略發展，強化目標市場、商品組合及提升服務品質。

同時，勤業眾信報告預期，2020 年全球將有 1 億名駕駛投保「車聯網保險」（UBI）、2021 年市場將產出 6 億個智慧家庭裝置，而應用智慧裝置於車輛及房屋不僅可預警意外狀況，伴隨而來地，是降低保險理賠金和提高投保人忠誠度的功能，更能藉由相關數據優化價格模型，以防止汽車製造商等非傳統競爭者進入市場。因此，保險業與汽車製造商、醫療相關服務業、智慧製造服務商，應掌握生態系整合策略所帶來的效益。

對於銀行業而言，導入符合使用者需求的數位前端平台，不僅可簡化操作流程，提供一站式客製化服務，亦能有效協助業務人員就顧客需求、交叉銷售合適產品，為營運流程、人力配置及商業策略產生正面連帶效應。應用各式「保險科技」於業務流程與服務環節，是加速保險業創新與提升顧客期望的策略。

目前國外保險業已利用數位醫療、用藥紀錄或臉部辨識系統等科技加速核保流程，一旦核保作業趨近「即時」，投保完成率將可由 70% 提高至 90%，更有望驅動差異化競爭。然而，推動轉型以降低成本、提高效率、拓展通路之際，仍應注意保險業之相關法規與監理規範限制。



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