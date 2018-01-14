年終別亂花5月要繳稅資金三分法聰明理財

又到企業發放年終獎金的旺季，有投信業者針對旗下逾 2000 名客戶進行調查顯示，儘管逾 6 成 (63.1%) 受訪者預期今年年終獎金不會有太大的變化，但仍有超過 2 成 (23.8%) 預期將優於去年，較前年調查比例明顯成長。其中，有近半數 (46.2%) 計畫將拿來投資理財，也有超過 1 成的人打算作為旅遊、孝親和過年紅包之用。投信業者建議，上班族拿到年終獎金後不妨利用「資金三分法」聰明善用資金喜迎富狗年。

摩根投信副總經理姜愛苓指出，年終「薪」情調查結果顯示，受惠於去年全球景氣振翅高飛，並來到金融海嘯以來的最佳狀況，帶旺企業營收也跟著水漲船高，投資人普遍樂觀年終獎金，有逾六成 (63.1%) 受訪者預期今年終獎金不會有太大的變化，超過兩成 (23.8%) 預期應可優於去年，僅 1 成 (13%) 認為年終會縮水。

調查顯示，和去年同期間調查相比，認為年終將有「些微成長」和「大幅成長」的比例，分別成長 5.3 和 1.5 個百分點，反觀認為年終獎金恐縮水的比例較去年同期滑落。

至於如何利用年終獎金？調查顯示，有近 5 成 (46.2%) 投資人為了追求未來財務自由或是退休早一步的心願，選擇將年終作為投資理財基金；不過，打算作為旅遊基金的投資人也有逾 1 成 (16.4%)。另外，時序將進入農曆春節，想拿來孝親(12.9%) 和包紅包 (10.7%) 也有 1 成左右的水準。

姜愛苓建議，年終「資金三分法」是較保險的做法，也就是在扣除支應年關必要的花費後，把資金分成三等分，第一份拿來償還利率較高的負債，第二份先預留下來做為繳稅等彈性運用，第三份則可拿來作中長期投資。他也建議，應詳細列出各項支出，如小至返鄉過年的交通費，給長輩與晚輩的紅包，大至個人的保險、信用卡費、及 5 月要繳的所得稅款等。

姜愛苓說，年終獎金扣除上述開支後，若還有餘額，就可以考慮來做中長期投資。他表示，富狗年 2018 年全球經濟基本面有望延續去年的利多環境，並持續為風險性資產提供一定的支撐，雖然不排除金融市場將隨市場雜音而出現波動，但不論新興市場或成熟國家，皆有投資機會可尋，唯要留意美國啟動升息與縮表，新興市場卻有不少國家還在降息，恐為市場波動再添波動，建議投資布局應留意風險控管。

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