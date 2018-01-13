熱門股─大同資產誘人 經營權爭奪再起 股價衝17年餘高點

大同 (2371-TW) 董事會通過將辦理現金增資 5 億股，但市場派強烈反對，揚言將申請召開臨時股東會全面解任董事，同時更傳出有意結盟建商人士買股，經營權爭奪戰引爆，股價已連 3 周上漲，本周漲幅 17.27%，以 24.1 元作收，攀上 2000 年 7 月以來新高。

大同在將辦現增的消息公布後股價雖一度下跌，但是股價從去年底一路走高，周五收在 24.1 元，周線連 3 紅，去年 10 月來月線已連 3 紅，今年 1 月以來漲幅達 25.2%，統計近 10 日外資買超 40542 張，其中僅 2 天賣超，不過，周五盤中股價一度衝高至 25.05 元，外資則是賣超 237 張。

大同第 3 季因轉投資公司綠能、尚志仍未轉盈，單季由盈轉虧，每股淨損為 0.06 元，累計前 3 季合併營收 565.84 億元、營業損失 0.89 億元、本期淨利 20.27 億元、每股純益 0.21 元；轉投資公司中包括精英、華映、福華、大同世界等第 3 季獲利；在資產開發上，大同莊園第 1 期住宅預計今年底將可完工交屋。

據了解，遭金管會凍結投票權且要求限期出清的中資持股估計約有 31 萬張，從去年 12 月開始，已陸續轉給股市金主及實戶，近期傳聞王姓建商有意加入買進大同股票行列。

面對市場派的威脅，大同強硬反駁，重訊公告說明董事長林蔚山個人股票的假扣押，僅屬保全程序，並非喪失其所有權，籲請市場派應謹言慎行，切莫繼續誤導投資大眾、破壞資本市場秩序。