別跟荷包過不去上網登錄節電享優惠

鼓勵民眾加入自主節約用電行列，台電公司今 (2018) 年持續舉辦節電獎勵活動，每省 1 度電即可獲得 0.6 元獎勵金，同時，只要有省下電，即可獲得每期最低 84 元獎勵金的保證。以 1 年 6 期計算，如果每期都能省電，全年至少可以得到 504 元電費折抵。不過，民眾必須先上台電網站登錄才能參與這次活動。

面對供電緊俏現實，今年的節電獎勵活動延長為 1 整年，4 月底前至台電網站完成電號登錄，節電獎勵可回溯至 1 月，每省 1 度電就能獲得 0.6 元獎勵金，還有最低 84 元獎勵金的保證。而如果 5 月以後登錄，就只能享受登錄後各期的節電獎勵，無法回溯。

台電指出，民眾即日起就可以上網登錄報名，輸入電號、基本資料並完成檢核確認，或者電洽 1911 台電客服中心，由台電人員協助登錄， 12 月 17 日截止，希望在提供獎勵金誘因下，能提升用戶的節電意願。以全年 6 期電費帳單計算，如果每期都有省電，至少可獲得 84 元獎勵金，全年就可得到 504 元電費折抵優惠。

至於採登錄參加制度，主要是參考國外案例以及去年節電獎勵活動成效，登錄「夏季節電獎勵金加碼活動」之用戶，節電戶數比例較未登錄用戶高出近 1 成，顯示登錄報名制度有助於提升節電成效。

今年民眾除可登錄節電獎勵活動及參加節電抽獎外，未來台電還會推出多元節電活動，例如以節電為核心的益智問答、手機小遊戲等，並提供用戶折抵電費、兌換商品或抽獎等優惠，預計在夏月用電高峰來臨前陸續推出，讓節電更富有教育意義及趣味性。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』