增加國防預算外媒：因台灣將進入武器汰換高峰期

外電報導，面對中國大陸軍事威脅不斷升高，以及在國家全力推動國防自主的情況下，台灣的國防預算將在 2025 年提升 20% 國防預算，增至 3,800 億台幣。外媒分析認為，未來 20 年內台灣進入武器汰換高峰期，需要提高國防預算採購新武器更換

英國廣播公司 (BBC) 分析指出，台灣陸軍太多老舊巴頓系列戰車，為了汰換戰車，陸軍內部陷入該不該買美國 M1 戰車的爭論，反對派認為 M1 戰車噸位太重，台灣的道路無法負擔，並會排擠到雲豹甲車採購預算。支持者認為，美國是目前唯一能夠賣武器給台灣的國家，不向美國買武器會讓美方質疑台灣自我防衛的決心。

台灣海軍充斥著船齡過大的船艦，4 艘紀德艦原為 1970 年代末期美國為伊朗巴勒維國王建造，再過 10 年船齡將達到 50 歲、兩艘是美軍二戰末期興建的潛艦，到現在服役已經 70 年，早已是「世界上服役最久的潛艇」，兩艘向荷蘭購入的劍龍級潛艦，船齡也已經有 30 年。

BBC 指出，台灣空軍與海軍狀況相差不遠，雖然法國製的幻像 2000 戰機解決了原廠替換零件的問題、美國製造的 F-16 A/B 戰機也開始升級成 F-16V、台灣國產的 IDF 經國號機也經過性能提升增加戰力，目前三種戰鬥機大概還可以服役約 15 年的時間。但是台灣空軍面臨還沒有找到能夠替代機種的問題，空軍最想購買的 F-35B 戰機，短期之內看不到美國願意出售的跡象。

BBC 分析指出，國軍的武器裝備將在未來 20 年內逐漸地進入汰換高峰期，除了自己發展的武器系統之外，許多外購的軍備因為種種因素都需提前要擬定採購計劃。

就算美國願意出售 F-35B 戰機，以一架 1.2 億美金售價來計算，維持 200 架的戰機機隊規格，加上後勤補給與人員訓練，約需花費 6000 多億台幣，目前我國每年國防預算平均約 100 億美元 (約 3000~3300 億台幣)，扣除人事成本和現有裝備維持費之後，如果不增加國防預算，根本無法採購 F-35 戰機。

因此，蔡英文在去年 11 月出訪南太平洋友邦，過境美國夏威夷時，就向美國在台協會 (AIT) 主席莫健承諾未來每年會增加 2% 國防預算



▲海軍海豹號潛艦服役超過 70 年。（圖／記者呂炯昌攝 ）

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