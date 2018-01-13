勞工加班換補休禁止事先約定

勞基法修正案日前於立法院三讀通過，允許加班 1 比 1 換補休，未休完須換回加班費，但補休的期限卻僅規定由勞資雙方自行協商，勞工憂心這將讓他們永遠拿不到加班費，也增加勞檢的難度。

立法院三讀通過勞基法修正案，新增加班費可換補休，每月加班上限提高至 54 小時、3 個月合計不得超過 138 小時，輪班間隔及 7 休 1 可以「有條件」放寬等條文。

其中加班費換補休，換休比例以 1 比 1 計算，不像領加班費，可以加乘計算（即前兩小時 1 又 1/3，之後１又 2/3 計算）；補休期限由勞資雙方自行協商，經雙方協商同意，在 3 年、5 年，甚至 10 年休完都屬合法；補休未休完，須換回原本加班費。

台北市長柯文哲對此表示，新法恐讓加班費都變補休；台北市勞動局長賴香伶也憂心，補休若要換回加班費，新法只有規定雙方約定「屆期」折換，沒有規定時間，可能會出現勞資雙方說法不同的狀況，增加勞檢難度。

勞動部說明，雇主不得片面要求勞工補休，加班換補休的選擇權在勞工身上，補休未休完雇主仍應給予加班費，「勞資雙方可以約定補休期限，但不得無限延誤」。至於補休期限為何，目前傳出施行細則將明訂年度內結清。

要特別注意的是，是否換取補休，勞雇雙方不得事前約定（勞動契約、工作規則、內部規範）加班一律補休，而且雇主也不能強迫，否則可處 2 萬到 100 萬元罰鍰。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』