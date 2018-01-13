台灣捐贈多明尼加10億軍援首批悍馬車月底送達

外交部去 (2017) 年決定捐贈友邦多明尼加價值 3500 萬美元 (約 10 億台幣) 的國軍除役裝備，第一批 50 輛悍馬車預計 1 月底運抵多明尼加。

媒體去年 11 月曾報導，我國加勒比海友邦多明尼加宣布，台灣將捐贈總值高達 3500 萬美元的軍事援助，包括 2 架 UH-1H 直升機、100 具發動機、100 輛機車與 90 輛悍馬車，相關裝備將在 2018 年 1 月運交給多明尼加。由於 2017 年聯合國大會期間，多明尼加代表並未發言力挺台灣，因此捐贈武器被認為是用來穩固邦交。

外交部發言人李憲章 12 日表示，經過外交部與國防部通盤評估後，決定配合多明尼加的需求，共同推動援贈我國汰舊悍馬車，以協助多國強化治安、掃毒及人道救援的能量。他表示，外交部將自年度國際合作預算中支應相關費用，至於悍馬車的檢整及運送都按規劃程期執行中。

知情人士表示，台灣與多明尼加邦交穩定，首批 50 輛悍馬車將於 1 月底運抵多國。去年 8 月，國防部長馮世寬訪問多明尼加期間，多明尼加方面提出這樣的需求，我方剛好有汰舊的裝備可以提供，

將國軍淘汰武器捐贈給友邦，一方面可以處理不用的軍用物資，二方面可以鞏固邦交。我國在 2009 與 2012 年曾二度捐贈共 7 艘巡邏艇給非洲友邦甘比亞，捐贈前已將船上武器拆除。不過甘比亞仍在 2013 年宣布與台灣斷交，2016 年與中國大陸建交。

在陸軍引進 UH-60M 黑鷹直升機後，有部分服役超過 30 年的 UH-1H 直升機將除役，成為捐贈友邦的新一波軍用物資。我國在 2017 年也捐贈 2 架 UH-1H 給非洲友邦布吉納法索，將負起友邦人道主義援助、打擊犯罪、恐怖主義的任務。

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