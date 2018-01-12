【港股解碼】購業務拼上“全副身家”，創達科技這一招蛇吞象靠譜嗎？

1月2日起停牌的港股精密工程解決方案供貨商及機床、組件制造分銷商創達科技在昨日（11日）發布複牌公告宣布其全資附屬公司SG (BVI) Limited向獨立第三方收購Brownstone Ventures全部股權，代價爲現金1.15億歐元(約10.81億港元)，並將以發行票據所得淨額及內部資源分兩部分撥付。

根據雙方簽署的買賣協議，交易將分爲以收購占目標公司60%股本的第一部分銷售股份及占目標公司余下40%股本的第二部分銷售股份進行。而據創達公告，交易第一部份代價已全額以發行票據之所得款項淨額約3450萬歐元撥付，余下代價則以銀行貸款及集團的內部資源撥付。但公告亦指，經評估集團最近可得的內部資源，董事會認爲公司可能需要外部融資來源以爲第二部份代價提供資金，而爲確保買方有能力支付第二部份代價，公司將考慮使用商業銀行的適當貸款融資及潛在未來股本融資活動，以爲余下代價提供資金：

1月2日起停牌的港股精密工程解決方案供貨商及機床、組件制造分銷商創達科技在昨日（11日）發布複牌公告宣布其全資附屬公司SG (BVI) Limited向獨立第三方收購Brownstone Ventures全部股權，代價爲現金1.15億歐元(約10.81億港元)，並將以發行票據所得淨額及內部資源分兩部分撥付。

根據雙方簽署的買賣協議，交易將分爲以收購占目標公司60%股本的第一部分銷售股份及占目標公司余下40%股本的第二部分銷售股份進行。而據創達公告，交易第一部份代價已全額以發行票據之所得款項淨額約3450萬歐元撥付，余下代價則以銀行貸款及集團的內部資源撥付。但公告亦指，經評估集團最近可得的內部資源，董事會認爲公司可能需要外部融資來源以爲第二部份代價提供資金，而爲確保買方有能力支付第二部份代價，公司將考慮使用商業銀行的適當貸款融資及潛在未來股本融資活動，以爲余下代價提供資金：

對于創達來說，收購Brownstone Ventures將使集團得以垂直整合其計算機數控加工中心業務的供應鏈，透過掌握制造計算機數控機床的技術能力，藉以確保可以較低的制造成本獲得計算機數控機床的穩定供應，有助于提升集團于本行業的競爭力。公告也指，董事會相信收購事項將進一步強化其提供精密工程解決方案的業務營運，並得以把握未來擴大銷售計算機數控加工中心業務過程中的機會。

諸業務起起落落，計算機數控業績慘淡

說到此處，少不了要看看創達諸業務到如今都發展到了哪一步，接下來就好好說道說道。

2012年4月13日，公司股份正式在港交所上市買賣，那時候公司名及股份簡稱還是“創興集團控股”，上市一個月後股份簡稱即改爲CW GROUP HOLD，直到2015年8月公司再次采用中文簡稱，並更名爲“創達科技控股”。

其實創達如今的五個業務分部對比初上市時已有了細微變動。除了未改的精密工程解決方案、銷售計算機數控加工中心、銷售組件及零件以及售後技術支持服務，當時公司還有一個業務分部是銷售水泥生産設備，該業務主要是指于國內從事制造自有品牌“菲斯特”水泥生産設備及組件以及分銷國際品牌螺旋定量給料機及其他水泥生産設備等業務。

但上市後創達銷售水泥生産設備的收入就不斷下降，占集團總收益比例也從2011年的21.1%降至2012年的13.1%（經重列），2013年更是下降至8.6%。到了2014年8月，公司終宣布有意出售其水泥生産設備業務分部並表示已簽署買賣協議，同年12月，該出售事項完成。也是在2014年，創達收購了專門從事太陽能組件制造業務的Sun M集團，自此有了“可再生能源解決方案”業務分部，並以全新的五大業務組合經營發展至今。

從這幾年來公司的經營狀況來看，五大業務的發展並不均衡，其中精密工程解決方案項目分部一直是集團創收的主力軍，近年營收占比基本在9成以上；其次是銷售計算機數控加工中心，但自2014年後，該分部收益逐年下降，營收占比更接連被售後技術支持服務分部及銷售組件及零件分部超越；可再生能源解決方案分部的收益貢獻則在數年來一直墊底，且表現波動：

從上表所列數據可知，與此次收購相關的計算機數控加工中心業務在這幾年裏經營業績可以說是直線下滑，收益占比從2014年業務分部排行第二的15.7%跌至2017年中期業務分部倒數第二的0.5%，摔得不是一般的“慘”了。而這次收購完成後，新成員的加盟能不能拯救集團計算機數控加工中心的業績呢？

冀新成員加盟提升産品多樣性

根據創達公告披露的信息，新成員集團曆史較短，且賣方提供的旗下兩家公司到目前尚未能盈利，還處在虧損階段：

（截自創達公告原文）

不過值得寬慰的是，其旗下Hüller-Hille品牌已于機床行業擁有多年的營運曆史，並可追溯至1923年。其專注于優質機床的發展及制造，産品組合包括臥式四軸及五軸加工中心，以及于模塊化設計中采用立式中心NBV 700；主要産品包括NBH系列，其中包含NBH 5、NBH 500、NBH 6、NBH 630、NBH 630 5X、NBH 800、NBH 800 5X、NBH 1000、NBH 1000 5X、NBH 1200及NBV 700。這也將提升創達産品的多樣性，開發專爲亞洲市場設計的新産品，並提升計算機數控機床在亞洲的分銷網絡。收購完成後，創達可發揮目標集團在機床制造的現有能力，進而探索及發展于歐洲及亞洲交鑰匙項目領域的新商機。

此外，本次交易事項還涉及以下溢利保證即：賣方向買方保證2018年經審核溢利不低于2018年保證溢利1150萬歐元，且最終會影響第二部份的收購價。這樣一來，多少也算給創達派了顆定心丸。

融資需求VS負債走高，如何權衡？

最後要來說一說這支付代價的問題，雖然與自身市值相比，這次收購價實屬“天價”怎麽說都是要過融資這一關的，況且創達已直言有可能需要進行外部融資來支付第二部分代價金額，那麽說回來，其自身財務狀況如何？

從業績表現來看，應該說，雖然伴隨前文諸業務經營起起落落的表現，創達總體業績其實還過得去。如下表，以持續經營業務計，2014年至今創達在經營收入上一直保持增長，只是2016年因市場蕭條收入基本持平；毛利率則總體小幅下跌；淨利潤方面創達這幾年仍持續增長，惟增幅呈下降趨勢。總的來說，創達自身的業績並不難看：

那麽一直在賺的創達，資金儲備如何？從近期公司業績報告資料可見，2015年期末創達賬上現金儲備爲4.45億元，2016年期末降至1.94億元，到了2017年期中則再降至1.43億元，現金儲備逐年下降。其實，公司于2014年度的現金只有8106.9萬元，2015庠配股集資，令現金水平大漲，其後現金「水平線」一路向下，公司的年報沒有詳細解話，身爲股東的你，只能從公司上載至披露易的公布找答案。說實話，串連起任何公布也是猜的，不過，也是讓投資人的你多一點參考資料。配股之後，公司成立數間合資公司，例如間接全資附屬公司CW Group Pte. Ltd.與瑞士注冊成立的公司Dominic SchindlerHolding AG，于新加坡成立一家合營公司Dominic Schindler Creations (Singapore) Pte. Ltd.合營公司將盡用公司的現有網絡，逐步擴充業務至亞洲各地。

而2017年中報顯示，公司當期貸款及借款由2016年末的240萬元飙升至2.02億元；同時公司資産負債率亦有2015年末的45.1%升至2016年末的46.1%再升至2017年中期的48%。如此，一方面創達似確實有再融資的需要，一方面負債增加及增産負債率隨之走高，這也是需要集團平衡的問題之一。

不過從股價表現來看，投資者對創達這次的收購事項還是抱有一定期待的，今日複牌的創達早市高開，最高曾漲至1.76元，漲幅達36.4%；午後漲幅收窄，截至收盤報1.48元，全日漲14.73%，市值增至10.64億。

■作者：彭小留

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