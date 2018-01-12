【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(6290 良維~ 現買現賺，6591 動力~ 再創新高。)

今天大盤在大立光漲停板的帶動之下，表現相當強勢。終場上漲 73 點，以 10883 點做收，量能為 1263 億元。

重點持股報告。

(1710 東聯、1902 台紙) 續抱。

(6213 聯茂) 今日強勢股。

(3005 神基) 今天的表現不錯唷，請持續加油吧。

(6257 矽格) 太棒了，股價再創收盤新高囉，會員獲利持續擴大當中。

(6290 良維) 今天又是現買現賺，盤中還一度亮燈漲停板，恭喜新進會員也開始進入獲利的正軌。老師還是建議不知道如何操作的可以加入會員，讓老師和團隊來帶領您唷。

(6591 動力) 除了愛你還能愛誰。太棒太棒囉，今天動力盤中又一度大漲 8%，並再創下波段新高了，全體會員的獲利也呈現直線的上升，操作就是依照系統、紀律化動作即可，好事果然又發生囉。有關鍵 K 系統的輔助真的很棒。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 1710 東聯、3005 神基、6213 聯茂、6290 良維、6257 矽格、1902 台紙、6591 動力 - KY。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)